Hedef Yatırım Bankası’nın üst yönetimine iki önemli atama

Finans sektöründe uzun yıllara dayanan deneyime sahip olan her iki yöneticinin de stratejik bakış açıları ve kurumsal yönetim tecrübeleriyle Hedef Yatırım Bankası’nın sürdürülebilir büyüme hedeflerine ve kurumsal altyapısının güçlendirilmesine önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

Kemal Saç kimdir?

1968 yılında Ordu’da doğan Kemal Saç, 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. 2015 yılında Harvard Business School’da Advanced Management Programını tamamladı.

Profesyonel kariyerine 1992 yılında MNG Holding A.Ş.’de Maliyet Kontrol Koordinatörü olarak başlayan Saç, 1993–2001 yılları arasında Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu’nda Müfettiş olarak görev yaptı. Daha sonra bankanın Mali İşlemler Müdürlüğü bünyesinde Müdür Yardımcısı ve Grup Müdürü olarak görev alan Saç, 2008 yılında aynı bölümde Bölüm Müdürü olarak atandı.

2008-2021 yılları arasında Yönetim Raporlaması ve İç Muhasebe Bölümü’nde Bölüm Müdürü olarak görev yapan Kemal Saç, bu süreçte farklı kurumlarda yönetim kurulu görevleri de üstlendi. Anadolu Sigorta A.Ş.’de Yönetim Kurulu Denetçisi, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş., İş Girişim Sermayesi A.Ş. ve Ant Gıda ve Pazarlama A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi, Bayındır Sağlık Grubu-Bayek A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası A.Ş.’de ise Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi olarak görev yaptı.

2021–2023 yılları arasında WorqCompany Finansal Danışmanlık A.Ş.’de görev alan Kemal Saç, son olarak 2024 yılında Misyon Yatırım Bankası A.Ş.’de Mali İşler ve Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

2025 yılı Aralık ayından itibaren Hedef Yatırım Bankası bünyesinde görev alan Kemal Saç, şimdi Finansal Yönetim ve Muhasebeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Taner Aslan kimdir?

Taner Aslan, 1992 yılında Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar ve İş İdaresi bölümlerinden çift anadal ile mezun oldu. İş hayatına başladıktan sonra Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü’nü de tamamladı.

Kariyerine İktisat Bankası Bilgi Teknolojileri bölümünde Proje Ofisi Yöneticisi olarak başlayan Aslan, burada yaklaşık 10 yıl görev yaptı. Ardından Yapı Kredi Bankası’nda Program ve Müşteri İlişkileri Yöneticiliği görevini üstlendi. Finansbank’ta Bilgi Teknolojileri, İş Geliştirme ve Strateji Ofisi ile Kartlar ve ADK Operasyon bölümlerinde Grup Başkanlığı görevlerinde bulunan Aslan, daha sonra Odeabank’ta Operasyon Direktörü olarak yaklaşık 10 yıl görev yaptı.

Kariyeri boyunca teknoloji, operasyon ve bankacılık süreçlerinin dönüşümünde önemli projelere liderlik eden Taner Aslan, son olarak MisyonBank’ta Operasyon Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Ayrıca iki yıl boyunca Bantaş Ankes şirketinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı.

2025 yılı Eylül ayından itibaren Hedef Yatırım Bankası bünyesinde görev alan Taner Aslan, bundan sonra Operasyon, Bilgi Teknolojileri ve Saklama Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmalarını sürdürecek.