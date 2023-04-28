Hedefimiz eşit bir dünya… QNB Finansbank cam tavanı kırıyor!

QNB Finansbank, Birleşmiş Milletler’in 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi’nden biri olan toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve Kadınların Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) kapsamında, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Rehberi”ni yayımladı. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin var olmasında ve sürdürülmesinde kullanılan dilin en önemli faktörlerden biri olduğu gerçeğinden yola çıkarak, Kadir Has Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan rehberde, QNB Finansbank’ın “Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Bankacılık İlkeleri”de yer alıyor. Yüzde 51’ini kadınların oluşturduğu bankacılık sektörü hedef alınarak yayınlanan bu rehberle, çalışma hayatında cinsiyet ayrımcılığının giderilmesi ve daha eşit çalışma koşulları için belirlenen taahhütler de kamuoyuyla paylaşılıyor.

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİLİĞİNE DUYARLI UYGULAMALAR İÇİN KARARLILIĞIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ

QNB Finansbank Genel Müdürü Ömür Tan, bu rehber ile öncelikle dile yerleşen eril söylem ve cinsiyete yönelik bilinçsiz önyargıları çalışma hayatında ortadan kaldırmak, kadınların ve erkeklerin çalışma hayatında daha eşit koşullarda yer almasını ve güçlenmesini sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Tan, yayımladıkları bu rehberin sektörde önemli bir yere sahip olduğunun altını çizerken, “QNB Finansbank olarak, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve ilerletilmesi için net hedefler koymak, toplumumuzda ve çalışma dünyamızda kadın-erkek eşitliğine önemli katkılarda bulunacağına inandığımız Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Rehberi’ni yayımladık.” dedi.

Tan sözlerine şöyle devam etti; “2021 yılında Birleşmiş Milletlerin belirlediği Kadının Güçlenmesi Prensipleri'ni (Women's Empowerment Principles-WEPs) imzalayarak toplumsal cinsiyet eşitliğini ilerletecek şirket politikaları oluşturmaya yönelik 7 ilkeye dair taahhütlerimizi ortaya koyduk. Son olarak ise; cinsiyet eşitliğini taahhüt eden şirketlerin performansını ölçmek için dünyada yapılan en kapsamlı çalışmalardan biri olan 2023 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde de (GEI) yerimizi aldık.”

HER KADEMEDE CİNSİYET EŞİTLİLİĞİNİ DESTEKLİYORUZ

QNB Finansbank olarak cinsiyet eşitliğine yönelik çalışmalarımızı bir adım daha öteye taşıyarak, 5 taahhüdümüz ile hedefimizi “Daha Eşit Bir Dünya” olarak belirledik.

Öncelikli olarak “çalışma hayatında farkındalığı ve eşitlikçi dil kullanımını” teşvik etmek amacıyla; bu yıldan başlayarak 2023 yılını da kapsayacak şekilde çalışanlarımıza Bilinçsiz Önyargı, Cinsel Şiddet ve Tacizi Önleme konularını içeren toplumsal cinsiyet eşitliğine dair eğitimlerin verilmesiyle tüm finansçılarımızın bu konudaki bilgi ve farkındalığının artırılmasını hedefliyoruz. İleriki yıllarda, bu eğitimlerden sadece finansçılarımızın değil, müşterilerimizin, toplumumuzun, kısacası tüm paydaşlarımızın faydalanmasını sağlamayı amaçlıyoruz.

Eşitliği kuvvetlendirmek adına “işe alım süreçlerinde kadın ve erkek aday oranında dağılımın eşit yönetilmesi”, mühendislik ve teknoloji fakülteleri mezunu kadın çalışan oranımızın artırılması önceliklerimiz arasında olacaktır.

Sadece banka çalışanlarımız için değil, toplum için cinsiyet eşitliğini hedeflediğimizden, satın alma süreçlerimizde de mevcut “kadın tedarikçi” sayımızın önümüzdeki 5 yıl boyunca yıllık %10 oranına kadar artırılması için en yüksek çabanın gösterileceğini taahhüt ediyoruz.

Bankacılık sektörünün genelinde olduğu gibi, yönetim kademelerinde kadın çalışan oranımızın daha düşük olması, cinsiyet bazında banka genel ortalamasına göre ücret açıklığı oranımızın artmasına sebep oluyor. Bu nedenle, “kadınların üst yönetim kademelerinde temsil oranının” artırılmasıyla ücret açıklığı oranımızı 2023 yıl sonunda yüzde 3,57 ve takip eden yıl yüzde 7,40 oranında düşürerek, her yıl bu farkı oran olarak dengelemeyi hedefliyoruz.

Ayrıca, finansçılarımızın “çocuklarının eğitimini” desteklemek amacıyla 2.5-5.5 yaş arası çocuk sahibi olan çalışanlarımıza üç yıl süresince çocuklarının eğitimlerinde destek sağlayacak indirim anlaşmaları yapmayı taahhüt ediyoruz.

Önümüzdeki dönemde verdiğimiz taahhütlere paralel 5 alanda aldığımız aksiyonları ve gelişimi kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşarak, bu ilkelerin paydaşlarımız arasında ve sektörde yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz.

QNB FİNANSBANK, TÜRKİYE GENELİNE NAZARAN KADINLARIN İŞ HAYATINA KATILIMI ANLAMINDA ÇOK İYİ DURUMDA.

1990’lı yıllardan bu yana toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin iş hayatındaki yansımaları üzerine çalışmalar yürüten Kadir Has Üniversitesi Kadın Çalışmaları Doktora Programı Direktörü Prof. Dr. Dilek Cindoğlu da; “TÜİK’in 2022 verilerine göre Türkiye’de kadınların yüzde 35’i, erkeklerin yüzde 71’i iş gücüne dahil oluyor. Dünya Ekonomik Forumu 2022 verilerine göre yönetici pozisyonlarda ve yönetim kurullarında kadınların oranı yüzde 18. Veriler bize gösteriyor ki kadınlar iş hayatında daha zor yükseliyor, eşit işe eşit ücret almakta zorlanıyorlar. Kadınların iş hayatına girebilmesi, kalabilmesi ve yükselebilmesi için çeşitli kurumsal desteklere ihtiyaç var.

QNB Finansbank, Türkiye geneline nazaran kadınların iş hayatına katılımı anlamında çok iyi durumda. Kadın çalışan oranı yüzde 58; İnsan Kaynakları politikaları, terfiler ve eşit işe eşit ücret konusundaki veriler Türkiye geneli ortalamalarının üstünde. Belirlenen adımlar ve taahhütler çok önemli. Tüm finansçılara verilecek eğitimler, işe alım süreçleriyle ilgili getirilecek yeni düzenlemeler, STEM (bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik) alanlarında kadınların desteklenmesine yönelik projeler, ücret açıklığının düşürülmesine yönelik taahhütler, çocuk sahibi çalışanların okul giderlerine destek sağlanması ve kadın tedarikçilerin sayısının artırılması çok önemli adımlar. Bu uygulamaların, hem QNB Finansbank çalışanlarının koşullarının iyileştirilmesi anlamında, hem de kadınlarla erkeklerin çalışma hayatında daha eşit olduğu bir dünya kurmamız için önemli bir adım olmasını diliyorum. Ayrıca, bu çalışmanın sektörde ve çalışma hayatında bir domino etkisi yaratmasını bekliyorum.”

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