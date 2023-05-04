Hektaş, pet mama tesisinde üretime başladı

OYAK iştiraklerinden Hektaş, Balıkesir Manyas’ta 40 bin 336 metrekare alan içinde, ilk etapta yıllık kapasitesi 50 bin ton olan pet mama üretim tesisinde üretimin başladığını duyurdu.

Konuya ilişkin Hektaş’tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılana açıklamada, “Her geçen gün bünyesine yeni iş kollarını ekleyen HEKTAŞ'ın hızla büyüyen pet mama pazarında üretici olarak yerini alma çalışmalarında sona gelinmiş olup, 40.336 m2 alan içinde kurulan ‘Pet Mama’ üretim tesisinde deneme üretimleri yapılmış ve başarıyla sonuçlanmıştır. Seri üretime geçilmesi için gerekli tüm izinlerin alınması işlemi de sonuçlandırılmış olup, üretim faaliyetlerimiz başlamıştır.” ifadelerine yer verildi.