Hektaş'ın iştirakinden sermaye artırımı kararı

Hektaş’ın Özbekistan’da kurulan iştiraki HEKTAS ASIA LLC, fabrika inşaatının inşaatı için ihtiyaç duyduğu finansman için sermaye artırımı kararı aldı.

Hektaş tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, 24 Kasım 2022 tarihinde Özbekistan, Taşkent'te kurulan HEKTAS ASIA LLC, yeni fabrika inşasına hazırlandığı, bunun için de sermaye ihtiyacı olduğu belirtildi.

Açıklamada, Hektaş'ın 30 Kasım 2022 tarihinde tescil edilen bedelli sermaye artırımı sonucunda elde ettiği fondan kullanılmak üzere, şirket sermayesinin 400 milyon Som'dan ( 668.000 TL) 115 milyar 860 milyon Som'a (193.486,200 TL) yükseltilmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada yer alan not kısmında “Özbek Som'undan TL' ye çevrim için 17/03/2023 tarihli Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca alım satıma konu olmayan Dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosundaki veri dikkate alınmıştır.” denildi.