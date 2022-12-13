Hektaş'ın "Toprakla Yeniden Yavrudoğan" projesine ödül

Hektaş'ın Yavrudoğan Mahallesi için yürüttüğü proje sayesinde üreticilerin verimliliklerinde yüzde 40'a yakın artış oldu. Öte yandan, toprağın ekolojik ve tarımsal rehabilitasyonu için hayata geçirilen proje, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) sosyal sorumluluk ödül programı "Ortak Yarınlar"da "Yeşil Dönüşüm" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hektaş Genel Müdürü H. Zafer Terzioğlu, Türkiye'de akıllı tarımın öncülüğünü üstlenen 66 yıllık köklü bir firma olarak, geliştirdikleri ürün ve hizmetlerle çiftçilerin bilinçlenmesi ve güçlenmesi için çalıştıklarını vurguladı.

Bugün sürdürülebilir tarım için toprağın ve suyun korunmasının şart olduğunu kaydeden Terzioğlu, bu noktada üreticileri doğru tarım uygulamalarına yönlendirerek onları bilinçlendirdiklerini, verimliliği arttırırken toprağı ve doğal kaynakları korumaya özen gösterdiklerini belirtti.

Terzioğlu bu kapsamda, 2021'deki orman yangınlarında büyük zarar gören Antalya Manavgat'taki Yavrudoğan Mahallesi'ni kendilerine pilot bölge olarak belirlediklerini aktardı. Proje kapsamında yangından etkilenen 27 üreticinin yaklaşık 150 dekarlık sera alanında topraklarının güçlenmesi, üretimin devam etmesi ve daha verimli geçmesi için destek olduklarını kaydeden Terzioğlu, "Proje süresince üreticilere yaklaşık 5 bin litre sıvı gübre, 16 bin kilogram damlama ve taban gübresi desteğinde bulunduk." bilgisini verdi.

Verimlilikte yüzde 40 artış

Verimliliğin artırılması ve çevrenin korunması amacıyla sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırmak ve üreticileri bilinçlendirmek için çalışmalar yapıldığını belirten Terzioğlu, "Yaptığımız çalışmaların üreticilerimizde ve üretim alanlarında fark yarattığını görmek gurur verici. Ayrıca ödüllerle de bu başarılarımızı taçlandırdığımız için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Hektaş'ın ekimden hasada kadarki süreçte uygulamalı olarak verdiği teknik danışmanlık hizmeti ile üreticiler doğru tarım uygulamalarını hayata geçirerek, bu yılki verimlerinde yüzde 40'a yakın artış sağladı.

Kullanılan doğru ürün ve teknikler sayesinde her yıl alınan hasat sayısının ikiden üçe çıkması verimlilik artışında etkili oldu. Hasat süreleri de 45 günden 50 güne çıktı. Uzayan sürede bitki üzerinde gelişen mahsul adetleri arttı.

Üreticilerin A kalite meyve üretiminde yaşadıkları artış sayesinde ihracat oranları da bu yıl yüzde 30'lardan yüzde 70'lere kadar yükseldi. Üreticiler ayrıca proje sayesinde daha önce tercih etmedikleri ancak toprak rehabilitasyonunda öncü rol oynayan organomineral gübre kullanımına yönelik farkındalık kazandı.