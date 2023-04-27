Hektaş'tan 48 milyon dolarlık yatırım

Hektaş'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, hayvan sağlığı alanında 2005 yılından beri faaliyet gösteren şirketin, 2021'de almış olduğu stratejik bir karar ile Arma İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'yi satın alarak bu pazarda yerini sağlamlaştırdığı ve pazarda öncü firmalardan biri haline geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Ankara ilinde, Hektaş Ticaret Türk AŞ altında veteriner ilaçları üretimi alanında ikinci bir üretim tesisi kurmaya ve fizibilite çalışmaları sonucunda toplam yatırım tutarının 48 milyon dolar olarak planlanıp bütçelenmesine karar verilmiştir." denildi.

Kurulacak üretim tesisinin GMP standartlarına uygun olacak şekilde inşa edilerek halihazırda üretimi gerçekleştirilen ürünlerde kapasite artışına gidilmesine karar verildiği belirtilen açıklamada, "Ticari mal alım satımı ile ticareti gerçekleştirilen ürün portföyünün kendi üretim tesislerinde üretilmesine, halihazırda bulunmayan ürün portföyünün geliştirilmesine ve dolayısıyla hem yurt içi hem de yurt dışı pazarda etkinliğini artırarak farklı ürün gruplarıyla yeni pazar gelişiminin sağlanmasına karar verilmiştir." değerlendirmesine yer verildi.