Hektaş'tan borçlanma kararı

Hektaş borçlanma aracı ihracına ilişkin yönetim kurulu kararı aldı. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yapılan açıklamaya göre, Hektaş yönetim kurulunun aldığı kararla 5 milyar TL’ye kadar yurt içindeki nitelikli yatırımcılara yönelik tahvil ihracında bulunacak. Yurt içindeki nitelikli yatırımcılara yönelik tahvilin vadesi 48 aya kadar olacak.

Yönetim kurulunun 13 Kasım 2023 tarihli toplantısında; şirketin gereken borçlanma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak Türk Lirası cinsinden 5.000.000.000 TL (BeşMilyarTürkLirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle borçlanma aracı ihraç etmesine karar verildiği belirtilen açıklamada, borçlanmanın araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu veya kupon ödemeli olarak ihraç edilmesine, borçlanma araçlarının faiz oranlarının değişken veya sabit faizli olarak belirlenmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususları ve düzenlenecek sözleşmeler ile diğer her türlü evrakın Şirketimiz adına tanzim ve imza edilmesi, bu hususlarda gerekli tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için Şirketimiz Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesi kararı alınmıştır." ifadeleri yer aldı.