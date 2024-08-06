Hektaş'tan yurt dışı hamlesi: Bitki koruma ilaçları üretecek

Hektaş Ticaret yurt dışında bitki koruma ilaçları üretmek üzere sözleşme imzaladı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Özbekistan ve çevre pazarlarda bitki koruma ve bitki besleme iş kollarında faaliyet göstermek üzere şirketin yüzde 100 bağlı ortaklığı olan HEKTAS ASİA LLC şirketi ile yüklenici firma şirketi arasında 05.08.2024 tarihinde bitki koruma ilaçları üretim tesisi, mühendislik-satın alma-inşaat (EPC) sözleşmesi imzalandığı belirtildi.

Açıklamaya göre,yapımına başlanacak yatırımın finansmanı kısmen 2022 yılında yapılan sermaye artışından elde edilen fon, kalan kısmı ise dış finansman yöntemi ile sağlanacak.

İmzalanan sözleşme kapsamında ilk etap olarak belirlenen bitki koruma ürünleri üretim tesisinin inşaatı ve kurulumu gerçekleştirilecek.

Anahtar teslim süresi 28 ay

İlk etabın anahtar teslim süresinin 28 ay olması planlanıyor.

İlk etap olarak belirlenen bitki koruma tesisinin inşaatı ve kurulumu bittikten sonra ikinci etap olarak belirlenen bitki besleme üretim tesisinin inşaatına ve kurulumuna başlanacak.

İlerleyen zamanlarda, ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde yatırımcılar KAP aracılığıyla bilgilendirilecek.