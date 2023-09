Help Steps, Atletico Madrid’le iyiliğe adım atacak

Takip Et

Yerli girişim Help Steps, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’dan sonra şimdi de Atletico Madrid ile işbirliği anlaşmasına imza attı. Taraftarlar, attıkları adımları takımları aracılığıyla Atletico Madrid Vakfı’na bağışlayarak spor, eğitim ve birçok sosyal sorumluluk hareketine destek verebilecek. Haziran 2022’deki lansmanından bu yana 161 ülkede 1,7 milyon kullanıcıya ulaşan sağlık ve sağduyu uygulaması, bu ortaklıkla ilk uluslararası spor kulübü işbirliğine de imza atmış oldu.

Sağlıklı yaşam için atılan adımları kaydeden ve desteğe dönüştüren Help Steps’in Kurucusu ve CEO'su Gözde Venedik, “Atletico Madrid gibi harika bir kulüple güçlerimizi birleştirdiğimiz için çok heyecanlıyız. Uygulamamızı kullananlar yalnızca sevdikleri spor kulüplerine değil, güvendikleri sivil toplum kuruluşlarına ya da bireysel yararlanıcılara da aktif olarak destek verebilir. Attıkları her ekstra adımla sağlıklarına da katkıda bulunabilir.” dedi.

“Her adım değerli”

Teknoloji ve yeni gelen kuşaklar, hayırseverlik sektörünü de değiştiriyor. “Dijital yerliler” olarak adlandırılan Z Kuşağı, henüz daha düşük bütçelere sahip olsalar da önceki jenerasyonlara göre inandıkları değerler için sivil toplum hareketlerini daha fazla destekleme eğilimi gösteriyor.

Gözde Venedik, “Help Steps olarak, günlük fiziksel aktiviteyi hayır amaçlı bağışlara dönüştürmenin teknolojik bir yolunu bulduk. Bizim için her adım değerli. Kullanıcılar ücretsiz uygulamayı indiriyor; bisiklete biner, koşar ya da yürürkenki adımlarını bağışlanabilecek Help Steps (HS) puanlarına dönüştürüyor. HS'nin değeri günlük olarak değişirken, kullanıcılara her gün gece yarısından önce adımlarını dönüştürmeleri bildiriliyor.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından 2022’de “Türkiye'nin Kadın Sosyal Girişimcisi” seçilen Gözde Venedik, “Help Steps’in Atletico Madrid ile yaptığı özel işbirliği, sağlıklı bir yaşam tarzını teşvik etmenin yanı sıra, sporseverlerin gücünden toplumsal fayda için yararlanmayı amaçlıyor. Kulüple taraftarlar arasındaki bağ güçlendirilirken, çeşitli kampanyalar aracılığıyla kulübün sosyal etkisinin artırılması da hedefleniyor.” diye konuştu.

Adımlar 200 milyarı aştı

Help Steps, kuruluşundan bu yana hayır amaçlı katkılara dönüştürülen 200 milyardan fazla adımı kayıt altına aldı. Bu bağışlarla 26 ihtiyaç sahibine destek olundu, sokak hayvanları için 16 ton gıda temin edildi ve 7.640 ağacın dikilmesi sağlandı. Atletico Madrid’in gücü ve küresel erişimi sayesinde bu sayıların katlanarak artmasını beklediklerini belirten Help Steps Kurucusu ve CEO'su Gözde Venedik, sözlerine şöyle devam etti: “Help Steps, teknoloji, sağlıklı yaşam ve sağduyuyu bir araya getirerek sosyal faydaya yönelik modern bir yaklaşımın örneğini ortaya koyduk. Yürüyerek sadece kendi sağlığınız için adım atmıyor, aynı zamanda para harcamadan insanlara da destek oluyorsunuz.”

HSX Token’la kullanıcılara finansal esneklik kazandırıyor

Boğaziçi Bilişim Ödülleri kapsamında “Yılın En İyi Yerli Mobil Uygulaması” seçilen Help Steps’in globale açılmasında yakın zamanda çıkardıkları HSX Token’ın da önemli bir rol oynadığını belirten Venedik, “Omchain üzerinde oluşturulan HSX, globalde birçok takımın ve ligin fan tokenlarını piyasaya süren Bitci üzerinden yayınlandı. Kullanıcıların Help Steps aracılığıyla kazandıkları finansal değeri uygulama dışına aktarmalarına olanak tanıyor. Böylece kullanıcılar, adım atarak biriktirdikleri değeri nasıl kullanacakları konusunda daha fazla esneklik ve seçeneğe sahip oluyor.” şeklinde konuştu.

