HEMPİUM kenevir bazlı üretimde kapasite artışına gidiyor

Tamamen yerli tohumlarla üretim yapan şirket, Amasya, Çorum ve Samsun’u kapsayan bin dekarı aşkın üretim alanında yürüttüğü faaliyetlerini yeni yatırımlarla büyütmeye hazırlanıyor. Gıdadan kozmetiğe, tekstilden bitkisel yağlara kadar 24 farklı ürün geliştiren şirket, Merzifon Organize Sanayi Bölgesi’nde kuracağı yeni fabrika ve makine yatırımlarıyla toplam yatırım büyüklüğünü 30 milyon liraya çıkarmayı hedefliyor.

Merzifon’da faaliyet gösteren şirket, üretimini yaptığı kenevir bazlı doğal ürünleri HEMPİUM markasıyla Türkiye genelinde satışa sunuyor. “Süper gıda” kategorisinde üretim yapan şirket, artan talepler doğrultusunda üretim kapasitesini büyütmek için yeni yatırım hazırlığına başladı. Yıl içerisinde kapasite artırmak için yeni yatırım yapmayı planlayan şirketin Genel Müdürü Atilla Öksüz, tüm ürünlerinin tamamen doğal ve katkısız bir şekilde son tüketiciye kadar ulaştırdıklarını söyledi. Öksüz, “Gıda mühendisi eşimle birlikte çalışıyoruz. İşletmemizdeki bütün ürünleri kendi arazimizde yetiştirip kendimiz, kendi tesisimizde işliyoruz. Tamamen doğal, tamamen saf, katkısız bir şekilde son tüketiciye kadar ulaşmasına yardımcı oluyoruz ”dedi.

Kenevir üretimi aileden gelen bir kültür

Kenevirle olan bağlarının dedelerinden geldiğini ve bir dönem kesintiye uğrayan kenevir yetiştiriciliğin ülkemizde yeniden hayat bulmasıyla sektöre yeniden giriş yaparak Hempium oluşturduklarını anlatan Öksüz, kenevir üretiminin kendileri için yalnızca ticari bir faaliyet değil aynı zamanda aileden gelen bir kültür olduğunu söyledi. Öksüz, “ Eşim Gıda, bende Yüksek Ziraat Mühendisi olarak akademik birikimimizi, ailemizden gelen tecrübe ile harmanlayarak işimizi kurduk. Bugün Amasya, Çorum ve Samsun illerini kapsayan bin dekarı aşkın üretim alanımızda, ülkemizin tescilli yerli tohumlarını kullanarak modern tarım yöntemleriyle üretim yapıyoruz” dedi.

Yaklaşık 250 m2 kapalı alana sahip tesislerinde 24 çeşit ürün geliştirdiklerini anlatan Öksüz, üretim tesislerinde yerli tohumlardan soğuk sıkım yöntemiyle elde ettikleri bitkisel yağları hiçbir katkı, koruyucuya yer vermeden en saf haliyle tüketiciye sunduklarını söyledi. Öksüz, “ Hempium olarak sadece bir yağ üreticisi değil, kenevirin liflerinden sapına, kıtığından tohumuna kadar her parçasını ekonomiye kazandıran bir yapıdayız” diye konuştu.

Toplam yatırımı 30 milyona liraya ulaşacak

Ürün yelpazeleri içinde gıda anlamında besleyici değeri yüksek bitkisel yağlar ve takviyeler, kozmetik alanında saç ve cilt sağlığını destekleyen şampuan, sabun ve kremler ile tekstil sektörüne yönelik üretimleri olduğunu anlatan Atilla Öksüz, Ar-Ge çalışmaları ve sözleşmeli tarım modelleri ile sürekli olarak gelişimlerini sürdürdüklerini belirtti. Öksüz, “Temel amacımız; hem doğaya hem de insan sağlığına dost olan bu stratejik bitkiyi, en yüksek kalite standartlarında işleyerek gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmaktır” dedi

Tesislerinin günlük bir ton üretim kapasitesi bulunduğunu anlatan Öksüz, “ Yeni yatırım hedeflerimiz doğrultusunda makine parkurumuzu hem hijyen hem de seri üretim açısından geliştirmek için girişimlerimiz var. Sektörde yatırımımız 10 milyon lira dolayında. Büyüme hedefimiz doğrultusunda bir yandan yeni makine alımları diğer yandan Merzifon OSB’de bin m2 kapalı alana sahip kuracağımız fabrika ile toplam yatırımı 30 milyona liraya ulaştıracağız. “ dedi.