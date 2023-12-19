Hems, yeni yıla özel el yapımı burç koleksiyonunu tanıttı

Hems markası, burçlardan ilham alarak tasarladığı yeni kolye koleksiyonunu sundu. Burç tasarımlı kolyelerin 14 ayar altından üretildiği ve tamamıyla el yapımı olduğu aktarıldı.

Özellikle doğum günleri için de, burç tasarımlı altın kolyelerin hediye olarak kadınların yanı sıra erkeklerin de ilk sıradaki tercihleri arasında yer aldığı belirtildi.

Doğallığı markanın ürünlere değişmez bakışı olarak benimsediğini aktaran Hems tasarımcıları, tüketici ile bütünleşecek ve uzun yıllar kullanabilecekleri tasarımlara imza atmaya çalıştıklarını belirtiyor.