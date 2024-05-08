Henkel, 2023 satışları 21,514 milyar Euro oldu

Dünyanın en büyük kimya şirketlerinden Henkel Grup, 2023 mali yılında 21,5 milyar Euro’nun üzerinde satış ve yaklaşık 2,6 milyar Euro düzeltilmiş faaliyet karı açıkladı. 2023 mali yılında, Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi'nin satışları 10,790 milyar Euro'ya ulaştı ve satışlar organik olarak yüzde 3,2 oranında arttı.

Bu satış büyümesi, önceki yıla kıyasla çok güçlü bir fiyat artışından kaynaklandı. Tüketici Markaları İş Birimi satışları ise 2023 mali yılında toplam 10,565 milyar Euro olarak gerçekleşti ve satışlar organik olarak yüzde 6,1 oranında arttı. Konuya ilişkin konuşan Henkel CEO'su Carsten Knobel “Zorlu piyasa koşullarına rağmen 2023’te büyüme stratejimizi istikrarlı bir şekilde ileriye taşıdık ve uygulanmasına da hız verdik. Çok güçlü organik satış büyümesi sağladık ve karlılığı önemli ölçüde artırdık. Bu sayede, yılın başında yaptığımız öngörüyü aşmış olduk” dedi

2024 yılına yönelik öngörü

2024'te global ekonomik çıktıda orta düzeyde bir büyüme bekleniyor. Bu durum, Henkel için tüketici iş birimlerinin önemli alanlarında, hem endüstriyel talebin hem de tüketici talebinin makul düzeyde artışını varsayıyor. Henkel, 2024 mali yılında yüzde 2,0 ile yüzde 4,0 arasında organik satış büyümesi elde etmeyi bekliyor.

Henkel Rusya’dan çıkış yaptı

Henkel Rusya'daki faaliyetlerinden çıkma kararı aldı. Nisan 2023'te Henkel Rusya'daki işlerini yerel finansal yatırımcılardan oluşan bir konsorsiyuma sattı. Mutabık kalınan satın alma fiyatı yaklaşık 600 milyon Euro olarak belirlendi.