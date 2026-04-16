Henkel 2025 yılında kârlılığını artırdı

Henkel, hedef odaklı satın almalarla portföyünü genişletmeyi büyüme stratejisinin önemli bir parçası olarak sürdürüyor. Şirket, 2025’te ATP Adhesive Systems AG’yi satın almak için anlaşma imzaladı. 2026 Şubat’ta ise Hollanda merkezli Stahl Group’un satın alımına onay verdi. Ayrıca Mart ayında, Kuzey Amerika’da saç bakım ve şekillendirme alanında faaliyet gösteren “Not Your Mother’s” markasının satın alınması için de anlaşmaya vardı. Rekabet otoritelerinin onay sürecine tabi olan bu işlemlerin, toplamda yaklaşık 1,2 milyar euro ek satış hacmi yaratması ve Henkel’in Yapıştırıcı Teknolojileri ile Tüketici Markaları iş kollarının büyümesini desteklemesi bekleniyor.

“150. yılımızda geleceğe odaklanıyoruz”

Henkel CEO'su Carsten Knobel, "Şimdi, 150. yıl dönümümüzü kutlayacağımız heyecan verici bir yıl olan 2026'ya odaklanıyoruz. Elbette mirasımızla gurur duyuyoruz. Ancak bu, yerimizde saymak için bir gerekçe değildir. Aksine bu, önümüzdeki yol için bir motivasyon kaynağıdır. Geleceğe hazırız. Dün olduğu gibi bugün de, gelecek nesiller için ileriye dönük ürünler ve çözümler geliştirmek hedefiyle öncü ruhumuzdan ilham alacağız. Bu ise, amacımızla tam bir uyum içindedir: Pioneers at heart for the good of generations. (Gelecek nesiller için iyiliğe öncülük ediyoruz)” dedi.