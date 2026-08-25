Henkel, 2026 satış büyümesi beklentisini yükseltti

Henkel’in 2026’nın ilk yarısındaki satışları 10,348 milyar Euro olurken, şirket güçlü satış büyümesi ve kâr performansı kaydetti.

Henkel CEO'su Carsten Knobel'e konu hakkındaki görüşlerini, "Yapıştırıcı Teknolojileri ve Tüketici Markaları İş Birimlerimizin bir kez daha hem fiyat hem de miktar bakımından olumlu gelişme kaydetmesiyle organik satış büyümesi sağlandı. Yılın ilk yarısında, markalarımız, teknolojilerimiz ve inovasyonlarımız da dâhil olmak üzere geleceğimize önemli yatırımlar yapmayı sürdürürken, genel olarak çok güçlü bir iş performansı sergiledik. İki iş birimimizi önemli ölçüde güçlendirecek, toplam değeri yaklaşık 5 milyar Euro olan beş satın alma üzerinde anlaşmaya vardık. Bu, büyüme gündemimizi sürdürülebilir bir şekilde ilerletme kapsamında attığımız bir diğer önemli adım." şeklinde ifade etti. Carsten Knobel görüşlerini “Yılın ilk yarısındaki güçlü performansımıza dayanarak, hem Grup hem de Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi için ciro beklentilerimizi yükselttik. Grup düzeyinde, önceki hedefimiz olan yüzde 1 ile 3 aralığına kıyasla, bugün yüzde 1,5 ile 3,5 oranları arasında organik satış büyümesi bekliyoruz” sözleriyle sürdürdü.

OLAPLEX’in satın aldı, saç bakımda varlığını güçlendirdi

Yıllık satış rakamlarına yaklaşık 370 milyon Euro katkıda bulunan premium saç bakım markası OLAPLEX’in satın alınmasıyla Henkel, premium saç bakım segmentindeki global varlığını daha da güçlendirmiş ve profesyonel saç bakım alanında dünyanın ikinci büyük şirketi konumuna gelmiştir. Oldukça cazip olan premium saç bakım pazarında, önümüzdeki yıllarda yaklaşık yüzde 5 oranında yıllık bileşik büyüme kaydedilmesi beklenmektedir. OLAPLEX, bilimsel temellere dayanan ve yüksek performanslı ürünlerden oluşan portföyüyle kendini kanıtlamış bir premium saç bakım markasıdır.

Henkel, portföyünü sıvı teknolojilerin ötesine doğru genişletiyor

Yıllık yaklaşık 270 milyon Euro değerinde satışa sahip olan ATP Adhesive Systems’in satın alınmasıyla Henkel, portföyünü sıvı teknolojilerin ötesine doğru genişletiyor ve yüksek performanslı, su bazlı ve özel amaçlı bantlar için yeni bir büyüme platformu oluşturuyor. Bu, yıllık yaklaşık yüzde 7 oranında büyümesi beklenen son derece cazip bir pazar anlamına geliyor. Bu satın alma, Henkel’in inovasyon kapasitesini de güçlendirmekte, cazip çapraz satış fırsatları yaratmakta ve Grup’un sürdürülebilir yapıştırıcı çözümleri pazarındaki konumunu daha da sağlamlaştırmaktadır.

Birleşme ve satın almalarla büyüme stratejisi

Henkel, kısa süre önce duyurduğu satın almalarla birlikte toplam 5 milyar Euro yatırım yapıyor ve yaklaşık 1,6 milyar Euro değerindeki yıllık toplam satışla iş hacmini büyütüyor. Bugüne kadar Henkel, beş satın alma sürecinin dördünü başarıyla tamamlamış bulunuyor: Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi’nde Wetherby Laroc ve ATP Adhesive Systems, Tüketici Markaları İş Birimi’nde ise Not Your Mother’s ve en yeni olarak OLAPLEX. Yapıştırıcı İş Birimi’nde Stahl Group'un satın alınmasının ise 2026 mali yılının ikinci yarısında tamamlanması öngörülüyor. 2026'da, satın alımların, satışlara yaklaşık 700 milyon Euro katkıda bulunması bekleniyor.[1] Geleceğe dönük olarak ise, bu beş satın almanın orta ila yüksek tek haneli yüzdeler ile ortalamanın üzerinde bir büyümeye katkı sağlaması ve toplam satış değerlerinin 2030 yılına kadar yaklaşık 2 milyar Euro'ya ulaşması bekleniyor.