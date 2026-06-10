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Henkel, Kocaeli’deki GEBKİM Fabrikası’nda karbon nötr üretime geçti

Henkel, Kocaeli’deki GEBKİM Yapıştırıcı Teknolojileri Fabrikası’nı karbon nötr hale getirdi. Böylece daha önce karbon nötr üretime geçen İstanbul Tuzla Yapıştırıcı Teknolojileri Fabrikası ile birlikte, şirketin Türkiye’deki Yapıştırıcı Teknolojileri fabrikalarının tamamı karbon nötr hale gelmiş oldu.

Haber Merkezi
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Henkel, Kocaeli’deki GEBKİM Fabrikası’nda karbon nötr üretime geçti
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ANKARA (EKONOMİ)

Henkel, Kocaeli’de bulunan GEBKİM Yapıştırıcı Teknolojileri Fabrikası’nı karbon nötr üretim seviyesine taşıdı. Daha önce İstanbul Tuzla’daki Yapıştırıcı Teknolojileri Fabrikası’nın da karbon nötr hale getirilmesiyle birlikte, şirketin Türkiye’de faaliyet gösteren tüm Yapıştırıcı Teknolojileri tesisleri artık karbon nötr olarak faaliyet gösteriyor.

Ayrıca tesis bünyesinde üretilen güneş enerjisi ve Uluslararası Yenilenebilir Enerji Sertifikaları (I-REC) kombinasyonu sayesinde %100 yenilenebilir elektrik kullanımına geçildi. Böylece Kapsam 2 emisyonları da sıfırlandı.

Henkel, Kocaeli’deki GEBKİM Fabrikası’nda karbon nötr üretime geçti - Resim : 1

Henkel Yapıştırıcı Teknolojileri IMEA Bölgesi Operasyonlar ve Tedarik Zincirinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Simon Ulmann, Hindistan’daki Kurkumbh Tesislerinde de karbon nötr üretime geçtiklerini belirterek, “Hedefimiz çok net: Tüm operasyonlarımızdaki fosil yakıtları sistematik olarak ortadan kaldırıyor ve bunları yenilenebilir enerjiyle çalışan elektrikli süreçlerle değiştiriyoruz” dedi.

“Fosil yakıt kullanımını tamamen kaldırdık”

Henkel, Kocaeli’deki GEBKİM Fabrikası’nda karbon nötr üretime geçti - Resim : 2Türk Henkel Yapıştırıcı Teknolojileri Başkanı ve Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Operasyonlar Direktörü Mehmet Yılmaz ise GEBKİM Fabrikasının  karbon nötr hale gelmesinin, şirketin  2045 net sıfır emisyon hedefine ulaşma yolunda attığı kararlı adımlarda önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Elektrikli sistemler ve yenilenebilir enerji kullanımına geçerek fosil yakıt kullanımını tamamen ortadan kaldırdıklarının altını çizen Yılmaz, “Bu başarı, inovasyon, teknoloji, güçlü ekip çalışması ve kararlılığın birlikte neler başarabileceğini de ortaya koyuyor.” şeklinde konuştu.

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