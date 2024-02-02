Henkel Türkiye'deki yatırımlarını artıracak

NECLA DALAN

Yıllık satışları 22 milyar euroyu geçen, 56 ülkede 50 binden fazla çalışanı olan Henkel, Türkiye’de 60 yılı geride bıraktı. 148 yıllık tarihi olan şirket, Türkiye’de 1963 yılında Gebze’deki ilk fabrikasıyla faaliyetlerine başladı. Henkel’in çamaşır ve ev bakım alanındaki işleri ise Atatürk’ün isteğiyle İzmir’de kurulan, Türkiye’nin ilk margarin, toz ve sıvı deterjanını üreten Turyağ’ın 1965’te satın alınmasıyla başladı. Türkiye’nin ilk deterjanı Tursil’in ismi de buradan geliyor. Bugün Türk Henkel; Ankara, Gebkim ve Tuzla olmak üzere 3 fabrikasında üretim yapıyor. Yapıştırıcı teknolojileri ve tüketici markaları iş birimlerinde 34 markasıyla tüketiciye ulaşıyor.

Türk Henkel Yürütme Kurulu Başkanı ve Tüketici Markaları Genel Müdürü Güray Yıldız ile sohbet ettik.

“Geçen yıl 100 evden 90’ına bir Henkel ürünü girdi”

“Geçtiğimiz yıl 100 haneden 90’ına bir Henkel ürünü girdi” diyen Yıldız, 60 yılda Pril, Tursil, Vernel, Gliss ve Pritt gibi alanlarında ilk olan markaları tüketicilerin kullanımına sunduklarını kaydetti. Yıldız, şöyle devam etti:

“2022'de çift haneli büyüdük, hatta 3 haneli büyüyen kategorilerimiz oldu. 2023 yılını da çift haneli büyüme ile kapatacağımızı öngörüyoruz. Türkiye'deki 34 markamızın büyük bölümü pazarlarında ya lider ya ilk 3 içinde. Türkiye, yıllardır Henkel’in global büyümesine en çok katkı sağlayan ilk 10 ülkeden biri konumunda… 2023 yılında da bu geleneğimizi devam ettirerek yine en çok katkıyı sağlayan ülkeler arasında olduk. Bu da bizim için ayrıca bir gurur oldu”

“Ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz”

2024 yılında yatırımlarını artırarak globaldeki büyümeyi daha da hızlandırmayı hedefllediklerini söyleyen Yıldız, “Son 5 yıldaki yatırımlarımızı özellikle endüstriyel iyileştirmeler, endüstri 4.0 altyapısı ve sürdürülebilirlik gibi alanlarda gerçekleştirdik. 2024 yılında da yine bu alanlarda yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Son dönemde Türkiye’ye 65 milyon euro tutarında bir yatırım gerçekleştirdik. Önümüzdeki yıllarda da yatırım tutarımızı artırarak ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Çamaşır ve ev bakım ürünlerinin yüzde 80'i Türkiye'de üretiliyor

Güray Yıldız, çamaşır ve ev bakım kategorisinde sattıkları ürünlerin yüzde 80’e yakınını Türkiye’de ürettiklerini belirtti ve şöyle konuştu: “Persil, Tursil, Perwoll, Vernel ve Pril elde yıkama bulaşık deterjanları Türkiye’de üretiliyor. Tursil markamızı sadece Türkiye’ye özel tüketicilerin kullanımına sunuyoruz. Saç bakım ürünlerinin yüzde 76’sı ülkemizde üretiliyor. Blendax ve Syoss şampuan ve saç bakım kremleri ile Gliss ürünlerimizin birçoğunun üretimini ülkemizde gerçekleştirmekteyiz. Türkiye’nin ilk şampuan markası Blendax’ı da ülkemizde üretmeye devam ediyoruz. Yapıştırıcı teknolojilerinde Türkiye’de satışa sunduğumuz toplam tonajın üçte ikisini ülkemizde üretmekteyiz. Ürettiğimiz ürünlerin bir kısmını Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Asya ve Türki Cumhuriyetleri de kapsayan geniş bir ağ ile 30’dan fazla ülkeye ihraç etmekteyiz.”

"Tüketici sadece kalite değil çevre dostu ürün istiyor"

Güray Yıldız, Henkel’in 2022 mali yılında Ar-Ge’ye yaptığı yatırımların 570 milyon euroya ulaştığını hatırlattı. Son dönemde değişen tüketici beklentileri ve satın alma davranışlarının Ar-Ge stratejilerini doğrudan etkilediğini vurgulayan Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tüketiciler artık sadece kaliteli ürünler değil, aynı zamanda çevre dostu ve sürdürülebilir seçenekler arıyor. Bu beklentilere yanıt vermek için geri dönüştürülebilir ve geri dönüştürülmüş ambalajlar kullanıyoruz. Örneğin; Persil markamızla hem çamaşırları hem de çamaşır makinesini aynı anda temizleyen bir ürün geliştirdik. Tursil’de enerji tasarrufunu hedefleyen ve tüketicilerin soğuk suda bile çamaşırlarını güvenle yıkayabilecekleri yeni bir ürünümüz var. Ocean Projesi ile Pritt'te blister dediğimiz stick yapıştırıcı ambalajlarından tüm plastiği çıkardık. Yeni blister yüzde 98'e kadar geri dönüştürülmüş kartondan yapılıyor. Bu sayede Pritt, yıllık 1.000 ton plastik kullanımının azaltılmasına katkıda bulunuyor.”

ye’de ürettiğimiz ürünlerin bir kısmını Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Asya ve Türki Cumhuriyetleri de kapsayan geniş bir ağ ile 30’dan fazla ülkeye ihraç ediyoruz.”