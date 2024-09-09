Henkel, yılın ilk yarısında 10,8 milyar Euro'luk satış gerçekleştirdi

Dünyanın önde gelen kimya şirketlerinden Henkel, 2024 yılının ilk yarısında 10 ,813 milyar Euro'luk Grup satış düzeyi yakaladı. “Yılın ilk yarısında çok iyi bir iş performansı ortaya koyduk. Bu da stratejimizin doğru olduğunu ve amaca yönelik büyümeye odaklanmamızın somut başarıları beraberinde getirdiğini gösteriyor” diyen Henkel CEO'su Carsten Knobel, “Yılın ilk yarısındaki güçlü iş performansını takiben, 2024 mali yılı için karlılık öngörümüzü yükselttik” şeklinde konuştu. Şirketin düzeltilmiş faaliyet karı, özellikle brüt kar marjındaki güçlü artışın bir sonucu olarak, 2023'ün ilk yarısındaki rakam olan 1,254 milyar Euro'dan yüzde 28,4 oranında artarak 1,610 milyar Euro'ya yükseldi. İmtiyazlı hisse senedi başına karlılık önemli bir artış göstererek 2,46 Euro’ya ulaştı. İmtiyazlı hisse senedi başına karlılık bir önceki yılın 2,13 Euro'luk değerine kıyasla yüzde 30,5 oranında büyüyerek 2,78 Euro'ya yükseldi.

Sene sonu hedefi yükseltildi

Şirketin serbest nakit akışı 772 milyon Euro'ya ulaştı ve böylece 2023'ün ilk yarısından (749 milyon Euro) daha yüksek bir seviye görülmüş oldu. 2024 mali yılı için 3 Mayıs 2024 tarihinde güncellenen öngörü, 17 Temmuz'da karlılık beklentisine yönelik olarak yükseltildi. Henkel’in 2024 mali yılında grup düzeyinde organik satış büyümesinin yüzde 2,5 ile 4,5 aralığında olması bekleniyor.