Henkel'den 3. çeyrekte rekor satış

Henkel, 2022 mali yılının üçüncü çeyreğinde satışlarını nominal olarak yüzde 17,3 oranında artarak 5,976 milyar Euro’ya yükseltti.

Çeyrek dönem satışları için tüm zamanların en yüksek seviyesi olarak açıklanan 3. çeyrek rakamlarını değerlendiren Henkel CEO’su Carsten Knobel, “olağanüstü derecede zorlu olmaya devam eden bir pazar ortamında” stratejilerini hayata geçirmeye devam ettiklerini ve net bir çift haneli satış büyümesi elde ettiklerini söyledi.

Tüm iş birimlerinin ve bölgelerin, özellikle de Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi’nin satışlarda elde ettiği net çift haneli artışın, güçlü iş performansına katkıda bulunduğuna işaret eden Knobel, “Üçüncü çeyrekteki çift haneli satış büyümesi, başarılı markalardan ve yenilikçi teknolojilerden oluşan güçlü ve dengeli portföyümüzün gücünün bir başka kanıtıdır.

Buna ek olarak, portföy optimizasyon tedbirlerimizin uygulanmasını sürekli olarak ileri taşıdık, sıkı maliyet yönetimimizi sürdürdük ve daha fazla verimlilik iyileştirmesi üzerinde çalıştık. Aynı zamanda, iki tüketici iş birimimizi birleştirirken, yeni yapıları hayata geçirmek için planladığımız programın ilerisindeyiz. Bu güçlü performans küresel ekibimizin başarısıdır” değerlendirmesinde bulundu.