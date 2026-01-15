Henley & Partners, 9. Servet Koruma Semineri ile İzmir’de iş dünyasını bir araya getirdi

İş dünyasının önde gelen temsilcilerinin, genç liderlerin ve yatırım profesyonellerinin katılımıyla düzenlenen seminerde; küresel yatırım göçü programlarındaki güncel dinamikler, servet koruma stratejileri ve İzmir’in giderek güçlenen ekonomik potansiyeli ele alındı.

Henley & Partners, dünya genelinde 70’in üzerinde ofisiyle yüksek net gelir düzeyine sahip bireyler ve aileler için yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık programları sunmaya devam ederken, İzmir’de düzenlediği bu buluşmada Türkiye’nin batısındaki yatırım ekosisteminin dönüşümünü mercek altına aldı. Seminere 120’nin üzerinde katılımcı eşlik etti.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Henley & Partners Türkiye Yönetici Ortağı Burak Demirel ile Henley & Partners Türkiye Özel Müşteriler Direktörü Arzu İzancı, servet yönetiminin önemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Burak Demirel, yüksek gelir grubundaki bireylerin artık yalnızca servet artışına değil, aynı zamanda servetin korunmasına ve gelecek nesillere doğru yapılandırılmış bir geçiş planlamasına odaklandıklarının altını çizerken; Arzu İzancı ise küresel sermayenin rotasını belirleyen yeni dinamiklerin, bireyleri risk yönetimi, güvenlik, mobilite ve sürdürülebilir büyüme perspektifiyle çoklu kapasitelere yönelmeye zorladığını vurguladı.

Ardından söz alan Henley & Partners Orta ve Güneydoğu Avrupa Koordinasyon Ofisi Yönetici Ortağı Rade Ljumović sunumunda, uluslararası mobilitenin ve yatırım temelli göç çözümlerinin giderek daha fazla önem kazandığı günümüzde, Hen ley & Partners’ın hem bireysel yatırımcılar hem de ülkeler için sürdürülebilir ve stratejik değer üretme konusundaki rolüne ve bu alanda yürüttüğü çalışmaların etkisine dikkat çekti.

Programın partner sunumlarında ise CELTIS İcra Kurulu Üyesi Mark Gomes ile MIBS Grup Satış Müdürü Panagiotis Doukas, Portekiz ve Yunanistan’da yatırım ortamını değerlendirerek gayrimenkul, fonlar ve yeni finansal enstrümanlarda öne çıkan fırsatları aktardılar.

İzmir’in yükselen ekonomik potansiyeli: Dört çatı kuruluş aynı sahneye çıktı

Etkinliğin öne çıkan oturumlarından biri, İzmir iş dünyasının en etkili dört çatı örgütünü bir araya getiren panel oldu. Panelde; kentin ekonomik dönüşümü, genç nüfusun yarattığı dinamizm, yatırım ortamının güçlenmesi ve sürdürülebilir kalkınma başlıkları masaya yatırıldı.

“Yaratıcı endüstiler önem kazandı”

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, İzmir’in çok sektörlü ekonomik yapısının genç yatırımcılar için önemli bir avantaj sunduğunu vurgulayarak, şehrin geleceğinin genç iş insanlarının vizyonu, teknolojiye yatkınlığı ve girişimcilik cesaretiyle şekilleneceğini ifade etti.

EGİAD’ın temel misyonunun geleceğin liderlerini yetiştirmek olduğunun altını çizen Özhelvacı; girişimcilik, yatırım ve üçüz dönüşüm alanlarında gençleri destekleyen projelerle İzmir’in ekonomik dönüşümüne katkı sunduklarını belirtti.

Yapay zekâ, derin teknolojiler (deep tech), temiz enerji, tarım teknolojileri, biyoteknoloji, sağlık ve yaratıcı endüstrilerin önümüzdeki dönemde öne çıkacağını kaydeden Özhelvacı, EGİAD'ın EGİAD Melekleri, Ege D-Tech ve Create in İzmir gibi projelerinin genç girişimciler için güçlü birer kaldıraç işlevi gördüğünü ifade etti.

“Değişen dünya düzeninde Türkiye çok önemli bir konuma sahip”

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, İzmir sanayisinin yenilikçi yapısına vurgu yaparak, “Kentin üretim kültürü çevik, uluslararası standartlarla uyumlu ve yeşil dönüşüme odaklı bir altyapıya sahip. Sürdürülebilir üretim artık bir seçenek değil, zorunluluk” dedi.

İzmir’in bir liman kenti olduğunun altını çizen Zorlu, “İzmir bir liman kenti ve bu yapı şehrin dna’sına işlemiş durumda. Pandemi sonrasında yakınlaşan tedarik zincirleri bizlere çok önemli fırsatlar yarattı. Değişen Dünya düzeninde Türkiye kendine çok önemli bir konum edindi. Bu fırsatları değerlendirmemiz çok önemli. Üretim ve hizmet ile bu limanların birbirine yakın olması gerekiyor. Çünkü İzmir’in en önemli sorunlarından bir tanesi erişilebilirlik. İzmir’den Ankara’ya gitmek çok zor. Tedarik zincirinde İzmir’in konumunu sürdürmesi ve geliştirmesi için bu tedarik ağı mutlaka geliştirilmeli" dedi.

“Sanat ve kültür en az ticaret kadar önem taşıyor”

BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş, bölgesel kalkınmanın stratejik iş birlikleriyle güçlenebileceğini belirterek, “Bizim elimizde İzmir gibi bir hazinemiz var, yirmi dört saat yaşayan ve insanları çeken bir merkez haline getirdiğimiz taktirde hem yerli hem de yabancı turisti de çekebiliriz. Panayır, Festival gibi aktiviteleri artırmalıyız. Kültür, sanat alanlarında Ankara’nın gerisindeyiz. İzmir bölgesinin kalkınması için yalnızca ticaret değil aynı zamanda kültür ve sanatta da önemli yatırımlar yapılması gerekiyor” dedi.

“İş dünyası ve genç istihdamın beklentileri arasındaki fark açılıyor”

EGİFED Yönetim Kurulu Başkanı Avni Yelkenbiçer ise genç istihdamı ve inovasyon odaklı büyümenin bölgesel gelişimdeki kritik rolünün altını çizdi: “Ege’nin geleceğinde teknoloji ve inovasyonun ağırlığı her geçen gün artıyor. Gençlerin ekonomik hayata katılımını artıran her girişim bölge için stratejik değere sahip. İzmir’de artan teknoloji merkezleri ve bunlara bağlı olarak çalışan “start-up” şirketler bugün çok fazla insanı çekebilecek ve istihdam yaratacak bir konuma geldi” diyor ve ekliyor; “İş dünyası ve genç istihdamın beklentileri arasında fark açılıyor. Burada iş dünyasının beklentilerini eğitim programları aracılığı ile şekillendiriyor. Burada üniversiteler ile yapılacak iş birlikleri çok önemli bir yer tutuyor.”

İzmir’in çok boyutlu yatırım profili

Panel boyunca İzmir’in turizm, sanayi, girişimcilik ve yeşil ekonomi alanlarında sunduğu fırsatlar değerlendirildi.

Katılımcılar, şehrin uluslararası yatırımcılar için artan cazibesine, küresel tedarik zincirindeki stratejik konumuna ve genç nüfusun bölgeye sağladığı dinamizme dikkat çekti.