HepsiAd, yapay zeka destekli yeni reklam ürünleriyle 30 kata varan getiri sağlıyor

Perakende medya alanındaki büyüme, markaların müşterileriyle iletişim kurma biçimini de değiştiriyor. Ayda 210 milyondan fazla ziyaretçiye ulaşan Hepsiburada platformu, müşterilerin ilgi alanları ve alışveriş davranışları doğrultusunda markalarla daha anlamlı temaslar kurmasını mümkün kılıyor. Hepsiburada’nın reklam platformu HepsiAd ile markalar, influencer iş birliklerinden televizyon ve açık hava kampanyalarına, site içi sponsorlu reklamlardan video çözümlerine uzanan 14 farklı kanal sayesinde hem bilinirlik hem de performans hedeflerini destekleyen bütünsel kampanyalar oluşturabiliyor. HepsiAd’in reklam ekosistemi, Hepsiburada’nın yanı sıra dünyanın önde gelen içerik platformlarından HBO Max Türkiye’deki reklam alanlarını da kapsıyor.

Yapay zekâ destekli sponsorlu ürünle doğru ürün ve doğru müşteri

HepsiAd’in yenilenen Sponsorlu Ürün reklam modeli, yapay zeka destekli hedefleme teknolojileriyle ürünlerin doğru müşterilerle buluşmasını sağlıyor. Model kapsamında sunulan Dönüşüm Skoru, ürünlerin reklam performans potansiyelini göstererek satıcıların reklamlarında öne çıkarabilecekleri ürünleri belirlemelerine yardımcı oluyor. Yeni Dönüşüm Skoru sayesinde satıcılar, satış potansiyeli yüksek ürünlerini belirleyerek reklam yatırımlarını daha etkili yönetebiliyor. Yüksek dönüşüm skoruna sahip ürünler, diğer ürünlere kıyasla reklamlarda 4 kata kadar daha yüksek satış performansı gösterebiliyor.

Yeni Sponsorlu Ürün reklam modeliyle satıcılar, reklam yatırımlarından daha fazla verim alarak harcamalarını satışa dönüştürme fırsatını güçlendiriyor. Yenilenen yapay zeka destekli güçlü altyapısıyla Sponsorlu Ürün reklamları, reklam harcamasının 30 katına varan satış getirisi sağlıyor, satıcıların reklam yatırımlarının karşılığını daha güçlü biçimde almalarına ve satış hedeflerine ulaşma potansiyellerini artırmalarına olanak tanıyor.

KOBİ’lerin reklam teknolojilerine ulaşımında kolaylık

HepsiAd’in büyüme alanlarından biri de KOBİ’lerin reklam teknolojilerine daha kolay erişebilmesini sağlayan self-service çözümler olarak öne çıkıyor. İşletmelerin kampanyalarını daha hızlı oluşturabilmesine imkan veren bu model, reklam teknolojilerinin daha geniş bir kitle tarafından kullanılmasını destekliyor. 2026 yılında devreye alınan yeni Sponsorlu Ürün çözümü de bu dönüşümün bir parçası olarak konumlanıyor.

“Efsane Kasım gibi kampanya dönemlerinde markalar kampanyalarını daha farklı ve etkileşimli temas noktalarına taşımak istiyor”

Markaların kampanya dönemlerinde reklam yatırımlarını artırdığına dikkat çeken HepsiAd ve Pazarlama Çözümleri Başkan Yardımcısı Onur Gargılı, HepsiAd çözümlerinin kampanya başarılarındaki kritik rolüne değinerek şunları söyledi:

"Türkiye’de alışverişin en yoğun olduğu dönem olan Kasım ayına hız kesmeden, büyük bir heyecanla hazırlanıyoruz. HepsiAd çözümlerimizin markalara sağladığı güçlü katkının, özellikle Efsane Kasım gibi dev kampanya dönemlerinde ne kadar görünür hale geldiğini rakamlar da doğruluyor. 2025 Efsane Kasım döneminde çözümlerimizi kullanan markalarımızın reklam yatırımları, 2024’e kıyasla yüzde 137 oranında artarken, müşterilerimize sağladığımız ROAS değerlerinde yüzde 25'lik bir yükseliş ve App Masthead alanında 2,2 milyar TL etkileşim kaydettik. Sunduğumuz farklı reklam modelleriyle birçok markamız kampanyalarını çok daha farklı ve etkileşimli temas noktalarına taşıyabiliyor, biz de bu uçtan uca pazarlama çalışmalarımızı geliştirmeye devam ediyoruz."