HepsiAd'le perakende medyada yeni nesil çözümler

Dünyada perakende medya yatırımları 2025 yılı itibarıyla 140 milyar doları aşarken, bu alan dijital pazarlamanın en hızlı büyüyen kanallarından biri haline geldi. Perakende medya, geleneksel dijital reklamcılıktan farklı olarak, tüketicilerin alışveriş kararına en yakın anda devreye giriyor ve bu yönüyle markalara avantaj sağlıyor. Globalde büyümesini sürdüren bu pazar, markaların reklam yatırımlarını daha verimli kullanmasına ve tüketicilerle daha kişiselleştirilmiş bir bağ kurmasına olanak tanıyor.

Markaları doğru hedef kitleyle buluşturuyor

Hepsiburada’nın reklam çözümleri platformu HepsiAd, perakende medyanın ülkemizdeki en güçlü temsilcilerinden biri olarak öne çıkıyor. HepsiAd; gelişmiş hedefleme, performans optimizasyonu ve çok kanallı reklam çözümleriyle, markaların doğru kullanıcıya doğru anda ulaşmasını sağlıyor. Böylece iş ortakları yalnızca satışlarını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda marka bilinirliklerini de güçlendiriyor. Markalara özel, uçtan uca hazırlanan iletişim planlamasıyla hedeflerine en uygun pazarlama stratejilerini uygulamasına yardımcı olan HepsiAd, yüksek erişimli kampanya çıktılarına ulaşmalarını sağlayan ölçülebilir ve maliyet etkin çözümler sunuyor. Ayrıca dünyanın önde gelen platformlarından HBO Max Türkiye’nin exclusive reklam alanları da HepsiAd'in reklam modelleri ile yer alıyor.

Yoğun alışveriş dönemlerinde önemli destekçi

Özellikle yılın en yoğun alışveriş sezonları olan Back to School ve Efsane Kasım gibi dönemler, markalar için hem görünürlük hem de satış hedeflerine ulaşmada en önemli dönemlerin başında geliyor. Bu dönemlerde ekonomik hareketliliğe ivme kazandıran HepsiAd, iş ortaklarına alışveriş yolculuğunun merkezinde yer alma imkânı sunuyor. Markalar, doğru stratejilerle bu yoğun dönemleri HepsiAd ile daha kolay ve etkili bir şekilde yönetebiliyor.

“İş ortaklarımız, %35 daha yüksek dönüşüm oranı ile %50'ye varan satış artışı elde edebiliyor”

Perakende medyanın doğrudan satışa etki eden ölçülebilir sonuçlar sunduğunu belirten Hepsiburada Hepsiad ve Pazarlama Çözümleri Başkan Yardımcısı Onur Gargılı, “İnteraktif Reklamcılık Derneği’nin (IAB) verilerine göre dijital reklamcılık artık Avrupa’daki toplam reklam harcamalarının üçte ikisinden fazlasını (%67,2) oluşturuyor. Dijital reklam harcamaları 2024 yılında %16’lık büyüme ile 2021’deki ‘dijital patlama’ hariç tutulduğunda, Avrupa dijital reklam harcamalarındaki en güçlü artış olarak kayda geçiyor. Türkiye ise aynı yıl %87,5 ile en hızlı büyüyen pazarlardan biri olarak öne çıkıyor” dedi.

Global ölçekte hızla büyüyen pazarda HepsiAd olarak öncü bir rol üstlendiklerini vurgulayan Onur Gargılı, şöyle devam etti:

“Ayda 210 milyondan fazla ziyaretçiye ulaşan Hepsiburada ekosisteminin gücü sayesinde iş ortaklarımız, doğru kullanıcıya doğru anda erişebiliyor ve bu sayede ortalama %35 daha yüksek dönüşüm oranı ile %50’ye varan satış artışı elde edebiliyor. Özellikle Back to School ve Efsane Kasım gibi yoğun alışveriş dönemlerinde, doğru hedef kitleye erişilebilmesi için markalara yalnızca kısa vadeli satış değil, uzun vadeli marka bilinirliği ve müşteri sadakati kazanma fırsatı sunuyoruz. Bu kapsamda hedefimiz, iş ortaklarımızın büyüme yolculuğuna veriye dayalı, yenilikçi ve etkin çözümlerle eşlik etmek.”