Hepsiburada, 2025’in ilk yarısında en çok satan kitapları açıkladı

Hepsiburada, 2025 yılının ilk altı ayına ait kitap satış verilerini paylaştı. Bu dönemde platform üzerinden toplam 5 milyondan fazla kitap siparişi verildi. Tüm kategoriler arasında en çok tercih edilen tür çocuk kitapları oldu.

Veriler, kitap alışverişi yapan kullanıcıların demografik dağılımına dair bilgiler de içeriyor. Sipariş veren kullanıcıların yüzde 60’ı kadınlardan, yüzde 40’ı ise erkeklerden oluştu. Kadın kullanıcılar en çok Sevginin Gücü, Genel Kültür Kitabım Serisi ve Hapı Yuttuk Eczanesi gibi çocuk kitaplarını tercih etti. Erkek kullanıcılar ise bu kitaplara ek olarak kişisel gelişim kategorisindeki Rezonans Kanunu kitabına ilgi gösterdi. Üç büyük il dışında kitap alışverişinin en yoğun olduğu şehirler Bursa, Kocaeli, Antalya, Konya, Adana, Tekirdağ ve Balıkesir olarak sıralandı.

En çok satan kitabevleri ise İş Bankası Kültür Yayınları, Sincap Kitap ve Yapı Kredi Yayınları oldu.

Hepsiburada’da 2025’in ilk yarısında en çok satan 10 kitap çocuk kitapları oldu

2025’in ilk yarısında Hepsiburada üzerinden en çok satılan 10 kitabın tamamı çocuk kitaplarından oluştu. Okurların tercihleri, özellikle çocuklara yönelik eğitici ve eğlenceli içeriklerin öne çıktığını gösterdi.

Listenin başında, sevgi ve empati temalarını işleyen Caroline Richards’ın Sevginin Gücü adlı kitabı yer aldı. Onu, Melanie Joyce’un Küçük Meşe Palamudu – Doğanın Eşsiz Hikayeleri 2, Sophie Schoenwald’ın Hayvanat Bahçesinde Diş Fırçalama Günü ve Çağrı Odabaşı’nın Genel Kültür Kitabım – Tanıyorum adlı eserleri takip etti.

Listenin kalanında ise Constanze von Kitzing’in Uykusu Gelmeyen Porsuk ve İnatçı Porsuk, Melanie Joyce’un Hadi Sarılalım Anneciğim ve Hadi Sarılalım Babacığım, Ergün Kazanır’ın Kayıp Çileğin Sırrı - Masumiyet Karinesi ile Çağrı Odabaşı’nın Genel Kültür Kitabım – Konuşuyorum adlı kitapları yer aldı.

2025 yılının ilk yarısında yayınlanan kitaplar arasında en çok tercih edilenler

Hepsiburada’nın açıkladığı verilere göre, 2025’in ilk yarısında yayımlanan kitaplar arasında en çok satan eser İlber Ortaylı’nın Fatih Sultan Mehmed: Doğu’nun ve Batı’nın Efendisi adlı kitabı oldu. Ortaylı’yı; Selçuk Şirin'in Yetişin Babalar ve Haruki Murakami’nin Şehir ve Belirsiz Duvarları adlı eserleri takip etti.

En çok okunan 10 yazar

Hepsiburada verilerine göre, 2025 yılının ilk yarısında okurlar; kişisel gelişimden edebiyata, psikolojiden çocuk kitaplarına uzanan geniş bir yelpazede pek çok yazara ilgi gösterdi.

Kategorilere göre öne çıkan yazarlar ve kitaplar ise şu şekilde sıralandı:

Kişisel Gelişim

-Pierre Franckh – Rezonans Kanunu

-Beyhan Budak – Hayat Acemileri İçin Yaşam Rehberi

-Aile-Ebeveynlik

-Doğan Cüceloğlu – Geliştiren Anne-Baba

-Saniye Bencik Kangal – Sınır Var Sinir Yok

-Aletha Solter – Oyun Oynama Sanatı

Edebiyat

-Matt Haig – Gece Yarısı Kütüphanesi

-Ahmet Ümit – Yırtıcı Kuşlar Zamanı

-Aslı Arslan – Beyaz Leke 2 – Özgürlük

Bilim

-Serkan Karaismailoğlu – Kalk Bi Dopamin Demle

Çocuk

-Şermin Yaşar – Dünyanın En Önemli Öğrencisi