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Hepsiburada 2025’te de Kurtaran Ev’in çip ve karne sponsoru olmaya devam ediyor

Yılbaşında sokak hayvanlarına mama hediye etmek isteyenler, Patili Dostlara Destek sayfasında buluşuyor.

Haber Merkezi
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Hepsiburada 2025’te de Kurtaran Ev’in çip ve karne sponsoru olmaya devam ediyor
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Kurtaran Ev Derneği’nin çip ve karne sponsoru Hepsiburada desteğini 2025’te de devam ettirme kararı aldı. Patili Dostlara Destek kampanyasını da yeni yıl konseptiyle güncelleyen şirket, müşterilerini yılbaşında sokak hayvanlarına mama hediye etmeye davet etti.

Hepsiburada'dan sokak hayvanlarına destek

Hepsiburada, kışın mama ihtiyacı artan sokak hayvanlarına verdiği desteği müşterilerinin katkısı ve dayanışmasıyla büyütmeyi hedefliyor. Kışın soğuk günlerinde, sokak hayvanlarına gönderilecek her mama onların hayatta ve sağlıklı kalmasına büyük katkı sağlıyor. Patili Dostlara Destek sayfası üzerinden indirimli fiyatlarla sipariş edilen mama ve diğer ihtiyaç ürünleri, teslimat adresi seçimine gerek kalmadan HepsiJET aracılığıyla Kurtaran Ev Derneği’ne ücretsiz ulaştırılıyor. Hayvanların gereksinimlerine göre düzenli olarak güncellenen ürünlerle, desteklerin en etkin şekilde ulaştırılması sağlanıyor. Hepsiburada müşterileri Patili Dostlara Destek sayfasını ziyaret ederek mama ve temel ihtiyaç hediye etmenin yanı sıra platformdaki Kurtaran Ev mağazasından kart satın alarak da sokak hayvanlarının barınma, tedavi ve beslenmelerine destek olabiliyorlar.

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