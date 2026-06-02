Hepsiburada: Bayram ve yaz öncesinde tüketicilerin tercihi serinleme ve depolama ürünleri oldu

Bayram öncesi hazırlıklar ve yaz mevsiminin etkisiyle tüketicilerin alışveriş eğilimleri serinletici ve gıda saklama ürünlerine yöneldi. Hepsiburada’nın verilerine göre mayıs ayında, nisan ayına kıyasla vantilatör talebi yüzde 123 artarken, derin donduruculara olan ilgi yüzde 90 yükseldi. Klima satışlarında ise yüzde 16’lık bir artış kaydedildi.

Bayram hazırlıkları derin dondurucu talebini hızlandırdı

Kurban Bayramı hazırlıkları ve tatil planlarıyla birlikte tüketiciler, evdeki gıdaları daha uzun süre muhafaza etmeye yönelik çözümlere yöneldi. Bu kapsamda derin dondurucu kategorisinde talep nisan ayına kıyasla yüzde 90 arttı. Mayıs ayının ikinci ve üçüncü haftalarında en yoğun talebin görüldüğü kategoride Manisa, Balıkesir ve Adana en çok alışveriş yapan şehirler arasında yer aldı. En çok tercih edilen markalar ise Uğur, Altus ve Bosch oldu.

Sıcaklıkların artmasıyla serinleme ürünlerine talep arttı

Hepsiburada verilerine göre vantilatör kategorisinde talep nisan ayına kıyasla yüzde 123 arttı. En yoğun talep mayıs ayının üçüncü ve son haftasında gerçekleşti. İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından en çok vantilatör satın alınan şehirler Bursa, Kocaeli ve Antalya oldu. En çok tercih edilen markalar ise Kumtel, Raks ve Xenon Smart olarak sıralandı.

Klimalar, beyaz eşya kategorisindeki toplam satışların yüzde 32’sini oluşturdu. Yaz sezonu öncesindeki hazırlıklarla birlikte klima kategorisinde en yoğun talep mayıs ayının ikinci haftasında gerçekleşti. En çok klima satın alınan şehirler arasında Adana, Muğla ve Mersin yer alırken, en çok tercih edilen markalar Bosch, Baymak ve Samsung oldu.