Hepsiburada, deprem bölgesi için 320 milyon TL’lik fon ayırdı

Deprem bölgesine ‘Ticaret ve Teknoloji Gücü' programını başlatan Hepsiburada, deprem bölgesinde çalıştığı kadın girişimci sayısını 3,5 katına, toplam girişimci 2 kattan fazlasına çıkarmak üzere yola çıktı. Bölgeye uzun vadeli destek sözü veren şirket, 320 milyon TL’lik fon ayırdı. Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, "Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü' programını başlattık, 11 ili kapsıyor, şu anda 2025 yılı sonuna kadar planlandı, o zaman geldiğinde duruma bakacağız, devam edebiliriz, yardımlarımızın hiçbiri zamanla sınırlı değil" dedi.

Gökçetekin, Hepsiburada'yı ilk anda bir yardımlaşma platformuna çevirdiklerini, ellerinden gelen her türlü desteği vermek için seferber olduklarını belirterek, 3. günden itibaren tam kadro sahada olduklarını, yüzlerce tır götürerek, bölge insanına destek için çalıştıklarını anlattı. Platform üzerinden yapılan yardımları hiçbir gelir gözetmeden ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını aktaran Gökçetekin,

"Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü" programıyla da bölgede uzun vadede çalışma hedefinde olduklarını söyledi. Gökçetekin, programa ilişkin şu bilgileri verdi: "Türkiye'nin Hepsiburada'sı olarak uzun vadeli destek sözü veriyoruz. Önümüzdeki 2 yılda bölgeden toplam 10 milyar TL'lik satış hacmi hedefliyoruz. 10 bin KOBİ ve esnafa teknoloji, lojistik ve satış desteği vereceğiz. Deprem bölgesine 3 e-ticaret İhtisas Merkezi Desteği vereceğiz.

5 bin girişimci kadın ve kadın kooperatifleri için destek, 120 bin kişinin istihdamına, 500 bin kişinin geçimine katkı sağlayacağız. Çocuklar, gençler ve aileler için eğitim ve sosyal destek vereceğiz. Bölgede çok sayıda ihtiyacı gözeterek, bölgede kalmaya devam edeceğiz."

Talepler illere göre değişiyor

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gökçetekin, bölgedeki taleplerin illere göre değiştiğine işaret ederek, komisyonsuz satışların devamı, lojistik destek, depolama hizmetleri gibi ihtiyaçların bulunduğunu dile getirdi. Gökçetekin, her gün yeni bir şey öğrendiklerini ve değişen ihtiyaçlara yanıt verebilmek için çalıştıklarını belirterek,

"İhtiyaç bir değil 1000 tane, bunları daha iyi anlamaya, öğrenmeye ve daha çok sahada olmaya devam edeceğiz. Elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince bölgede olmaya devam edeceğiz" dedi. Hem bölgedeki depremi yaşayan çalışanlarının hem de diğer bölgelerdeki destek olmak isteyen çalışanlarının çok ciddi bir özveri gösterdiğinin altını çizen Gökçetekin, yüzlerce gönüllü çalışanın ilk andan itibaren destek olmak için çalıştıklarını söyledi.

Gökçetekin, "Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü" program desteklerinin 11 ili kapsadığını bildirerek, şunları kaydetti: "Bu programımız şu anda 2025 yılı sonuna kadar planlandı. İnşallah o zamana kadar bölge tekrar ayağa kalkacak. Akademisyenlerle, STK'larla yaptığımız çalışma çerçevesinde bu 2,5 yıllık çalışmanın yeterli olacağını düşünüyoruz, tabii ki o zaman duruma bakacağız, katkı sunacağımız şey olursa devam edebiliriz.

Yardımlarımızın hiçbiri zamanla sınırlı değil, ne bu hattı ne de ihtisas merkezlerimizi kapatmayı düşünmüyoruz. Bir bölgede ihtiyaç tamamlanırsa, ihtiyaç olan başka bir bölgeye yönlendirme yapabiliriz. Uzun vadeli bir program, başka alanlarda da katkıda bulunabilirsek onu da yapacağız."

"Bölge, pazar hacmimizin yaklaşık yüzde 8'i"

Gökçetekin, bölgenin, toplam pazar hacimlerinin yaklaşık yüzde 8'ine denk geldiğine işaret ederek, bölgedeki bütün operasyonu bu veriler ışığında çalıştıklarını dile getirdi. Deprem bölgesindeki çalışmalarla ilgili şirketlerinin hassasiyetlerini vurgulayan Gökçetekin, orada uzun vadeli yer almak istediklerine dikkati çekti.

Gökçetekin, "Bölgede deprem öncesi bu felaketler olmadan önce toplam 6 bine yakın girişimci ile çalışıyorduk, bunun yaklaşık 1.600 tanesi kadın girişimciydi. Dolayısıyla kadın girişimcilerimizi 3,5 katına, toplam girişimcimizi 2 kattan fazlasına çıkarmak üzere yola çıktık" dedi.

“15-20 bin metrekarelik yeni yere ihtiyacımız olacak”

Nilhan Onal Gökçetekin, bölgede başta lojistik ve depolama yatırımları olmak üzere yatırımlarının artarak süreceğini belirterek, şunları aktardı: "11 afet iline 120'nin üzerinde yardım tırı gönderdik. An itibarıyla hasar gören 3 tesisimizi hasar görmemiş binalara taşıdık, 3 tane de yeni konteyner şube açtık.

Depremden önce Adana'da bölgenin büyük lojistik merkezini kurmuştuk, bu binayı personellerimizin konaklaması için ve diğer ihtiyaçlar için kullandık. Bu tesisimizi büyütmeyi düşünüyoruz. Adana'daki lojistik yatırımımız büyüyecek, ilk aşamada 1 yıl içinde ek 15-20 bin metrekarelik yeni bir yere ihtiyacımız olacak gibi gözüküyor. Bunun dışında diğer illerde ihtiyaca göre yatırımlarımız sürecek.

Bölgede 500 çalışanımız var bunu 1000 kişiye çıkarmaya karar verdik. Şu ana kadar bölgeye iki çeşit kaynak ayırdık. Biri Türkiye'de insanların yardım etmek amacıyla aldığı ürünlerden hiçbir ticari bedel almadan katkı sağladık, karsız çalıştık. İkinci olarak da kendimiz bir kaynak oluşturduk, yaklaşık 320 milyon TL ayırdık bölge için. Hesabımızı yaptık, iyi şekilde ilerliyoruz. Bölgede başka ihtiyaç olursa da Hepsiburada sözü verdik, bundan sonra biz bölgedeyiz."