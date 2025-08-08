  1. Ekonomim
Dünya Kitapseverler Günü, Hepsiburada’da kitap tutkunlarına özel fırsatlarla kutlanıyor. 9 Ağustos’ta gün boyu sürecek kampanya kapsamında seçili kitaplarda indirimlere ek olarak sepette %15 ekstra indirim uygulanıyor.

Hepsiburada, Dünya Kitapseverler Günü’nde okurlara özel fırsatlar sunuyor
Her yaş grubuna hitap eden geniş bir kitap seçkisi kampanya dahilinde yer alıyor. Kişisel gelişimden edebiyata, çok satan romanlardan çocuk kitaplarına kadar uzanan koleksiyonda dikkat çeken birçok eser bulunuyor. Pierre Franckh’ın Rezonans Kanunu, Paulo Coelho’nun Akan Nehir Gibi ve Matt Haig’in dünya çapında ses getiren romanı Gece Yarısı Kütüphanesi, kampanyanın öne çıkan kitapları arasında.Hepsiburada, Dünya Kitapseverler Günü’nde okurlara özel fırsatlar sunuyor - Resim : 1

Çocuk kitaplarında da indirim fırsatı var

Çocuklar için ise eğitici ve eğlenceli içeriklere sahip pek çok kitap kampanya kapsamında sunuluyor. Genel Kültür Kitabım, Ünlü Dahiler Serisi, klasikleşen Küçük Bay ve Bayan kitapları ve Kral Şakir serisi gibi çocukların ilgisini çeken eserler, yaş gruplarına uygun alternatifler olarak öne çıkıyor.

Hepsiburada’nın Dünya Kitapseverler Günü kampanyası, farklı türlerdeki kitaplara avantajlı fiyatlarla ulaşmak isteyen okurlar için çeşitli seçenekler sunuyor.

