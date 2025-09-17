Hepsiburada “E-ticarette Yapay Zeka Destekli Adres Çözümleme Hackathonu”nun kazananları belli oldu

“E-ticarette Yapay Zeka Destekli Adres Çözümleme Hackathonu”nda katılımcılar, son kilometre teslimat operasyonlarında karşılaşılan veri tutarsızlıkları ve adres yönetimi problemlerine ilişkin çözümler geliştirdi.

Hepsiburada Ar-Ge Merkezi’nde düzenlenen yarışmanın son etabında T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Elvan Kuzucu Hıdır gençlerle bir araya geldi. Jüri değerlendirmesi sonucu birincilik ödülünü 120.000 TL ile GeoMind ekibi (Tolga Doğan, Hüseyin Arda Arslan, Anıl Dervişoğlu), hak etti. İkincilik ödülü 100.000 TL ile Atom ekibine (Yiğit Alıcıkuş, Berkay Biçer, Çağlar Kabaca) giderken, üçüncülük ödülünü 90.000 TL ile MONEYFAST ekibi (Ayşe Kaya, Emircan Aydın, Berkay Gümüşay, Hira Nur Morca) aldı. Dereceye giren ekipler, TEKNOFEST sırasında Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin ile bir araya gelerek projelerini anlatma fırsatı elde etti. Yarışmada dereceye giren ekipler, ödüllerini TEKNOFEST sahnesinde alacak.

Gençlere Hepsiburada’da staj imkanı

İlk üçe giren takım üyeleri arasından seçilecek 6 öğrenciye Hepsiburada’da 6 ay süreli staj imkanı sağlanacak. Staj sürecinde başarılı performans gösteren gençler, gelecekte tam zamanlı istihdam fırsatlarına da erişebilecek.

Hepsiburada, TEKNOFEST İstanbul’da hayatı iyileştiren yenilikçi ürün ve hizmetlerini sergiliyor

Hepsiburada’nın TEKNOFEST İstanbul standında yapay zeka destekli “Üzerinde Gör” ve Akıllı Alışveriş Asistanı” uygulamaları ziyaretçilerin deneyimine sunuluyor. Aynı zamanda “Doğayı Koruyan Teslimat” vizyonuyla geliştirilen HepsiJET’in sürdürülebilir lojistik uygulamaları da stantta sergileniyor.

Hepsiburada’nın TEKNOFEST standında Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı da ziyaretçilerle buluşuyor. Kadın ve Erkek A Milli Basketbol Takımlarının resmi sponsoru olan Hepsiburada’nın geliştirdiği Basketbol Refleks Oyunu ve Gamestar Oyun Alanı ise ziyaretçilere keyifli bir deneyim sunuyor. Aynı zamanda gerçek kokpit hissi veren uçuş simülatörüyle katılımcılar sanal uçuş deneyimi yaşarken, TikTok Deneyim Alanı ise ziyaretçilere yaratıcılıklarını ortaya koyma fırsatı sunuyor.