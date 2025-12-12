Hepsiburada Gamestar büyük final gerçekleşti

Hepsiburada, Intel ve Lenovo iş birliğiyle Temmuz ayında başlayan Gamestar turnuvası, teknoloji ve oyuncu kültürünü oluşturan kapsayıcı bir deneyim sunma hedefiyle Türkiye’nin farklı şehirlerinden oyuncuları bir araya getirdi. Turnuva, 5 fiziksel 3 online olmak üzere 8 büyük turnuva ile oyuncuları aynı rekabet atmosferinde buluşturdu.

3000 başvurunun yapıldığı Gamestar turnuvasında yaklaşık 500 oyuncu mücadele etti. Oyuncular, yüksek performanslı ve yapay zeka destekli Intel Core Ultra işlemcili Lenovo Legion oyun bilgisayarları ile FC25 futbol oyununda yapay zekaya karşı yeteneklerini sergiledi.

Türkiye’nin Gamestar’ı 500.000 TL değerinde ödülün sahibi oldu

Gamestar turnuvası, Hepsiburada’nın oyuncuları destekleyen ve oyun kültürünü daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlayan bir platform oluşturduğunu ortaya koydu. Cesaretin, stratejinin ve teknolojinin kesişiminde konumlanan organizasyonda farklı şehirlerde yapılan fiziksel ve online turnuvalar büyük heyecana sahne oldu.

Intel ve Lenovo’nun sağladığı teknolojiyle oyuncular, yapay zeka destekli Intel Core Ultra işlemcili Lenovo Legion bilgisayarlarda FC25 performanslarını sergileyerek yeni nesil teknolojiyi gerçek bir turnuva atmosferi içinde deneyimledi. 6 ay süren mücadelenin ardından birinci olan Arda Can Kaygusuz 500.000 TL değerinde ödülün sahibi oldu. İkincilik ödülünü kazanan Ali Ekber Hanbaba 100.000 TL ve üçüncü olan Metehan Muştu ise 50.000 TL değerinde Hepsiburada hediye çeki kazandı. Kazanan oyuncular ödüllerini Hepsiburada Genel Müdürü Nilhan Onal Gökçetekin ve Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün, Intel Türkiye Satış Direktörü Serkan Çivlik ve Pazarlama Direktörü Melek Güler ile Lenovo Türkiye Genel Müdürü Emre Hantaloğlu ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Banu Soyak’tan aldı.