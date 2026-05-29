Hepsiburada ile yaz sezonu hazırlıkları başladı

Kullanıcılar; yarın kapında, randevulu teslimat ve büyük hacimli ürünlere özel HepsiJET XL teslimat seçenekleriyle yaz dönemine yönelik ihtiyaçlarına hızlı şekilde ulaşabiliyor.

Yaz hazırlıklarının başlamasıyla birlikte balkon ve bahçe ürünleri, serinletici ev ürünleri, açık hava yaşamına yönelik ekipmanlar, tatil ve seyahat ihtiyaçlarına yönelik kategorilerde hareketlilik yaşanıyor.

Hepsiburada, sezon öncesinde öne çıkan ürün seçeneklerini farklı kategoriler altında bir araya getiriyor.

Balkon, bahçe ve evlerde yaz hazırlıkları başlıyor

Havaların ısınmasıyla birlikte kullanıcıların balkon, bahçe ve ev yaşamına yönelik ürünlere ilgisi artıyor. Bahçe mobilyaları, güneş şemsiyeleri, salıncaklar ve şişme havuzlar sezon öncesinde öne çıkan ürünler arasında yer alıyor.

Klima ve vantilatör modellerinin yanı sıra derin dondurucular, buz yapıcılar ve dondurma makineleri de yaz dönemine hazırlık kapsamında kullanıcıların tercih ettiği ürün kategorileri arasında bulunuyor. Büyük hacimli ürünler ise HepsiJET XL teslimat hizmetiyle kullanıcılara ulaştırılıyor.

Açık hava, kamp ve spor aktivitelerine yönelik ürünler öne çıkıyor

Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte kamp, doğa seyahatleri ve açık hava aktivitelerine yönelik ürünlere ilgi yükseliyor. Kamp sandalyeleri, katlanabilir masa ve sandalye setleri, mangal ekipmanları, geniş iç hacimli çadırlar, termoslar ve taşınabilir kahve ekipmanları kullanıcıların tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor.

Bisiklet, outdoor spor ekipmanları, yürüyüş aksesuarları ve taşınabilir teknolojik ürünler de açık hava aktivitelerine yönelik ihtiyaçlar arasında öne çıkıyor.

Tatil ve seyahat hazırlıkları için sezonun öne çıkan ürünleri

Yaz tatili planları öncesinde moda, kişisel bakım ve teknoloji kategorilerinde farklı ürün seçenekleri de kullanıcılarla buluşuyor. Mayo, bikini, pareo ve deniz şortlarının yanı sıra plaj havlusu, deniz çantası, güneş gözlüğü ve terlik gibi tamamlayıcı ürünler sezon ürünleri arasında yer alıyor.

Su geçirmez telefon kılıfları, akıllı saatler, aksiyon kameraları ve suya dayanıklı bluetooth hoparlör modelleri de tatil döneminde tercih edilen teknolojik ürünler arasında bulunuyor.

Hepsiburada, yaz sezonu öncesinde farklı ihtiyaçlara yönelik ürün seçeneklerini hızlı teslimat avantajlarıyla kullanıcılarıyla buluşturmaya devam ediyor.