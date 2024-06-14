Hepsiburada, ilk çeyrek satış hacmini 35,2 milyar liraya çıkardı

Nasdaq’ta işlem gören Hepsiburada, 2024 yılının ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Hepsiburada’nın toplam satış hacmi 2024 yılının ilk çeyreğinde 35,2 milyar TL’ye ulaştı ve yüzde 120 oranındaki büyüme beklentisini aşarak bir önceki yılın ilk çeyreğine kıyasla yüzde 137,8 oranında büyüdü.

Enflasyon muhasebesine göre hesaplanan toplam satış hacmi ise geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 42,5 artarak 36,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

İlk çeyrekte 29,3 milyon sipariş

Hepsiburada müşterilerinin Hepsiburada platformu üzerinden verdiği sipariş adedi geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 22 artışla 29,3 milyona yükseldi. Mevcut aktif müşteri sayısı 12,1 milyona ulaşan Hepsiburada’nın son on iki ayda müşteri başına düşen sipariş sıklığı ise yüzde 30 artışla 7,5’ten 9,8’e yükseldi.

Aktif satıcı sayısı 102 bine yaklaştı

Hepsiburada, ‘Hepsiburada İş Ortağım’ programıyla satıcılarına ve KOBİ’lere kapsamlı imkânlar sağlamaya devam etti. Platform üzerinden satış yapan aktif satıcı sayısı 101,9 bine yükselirken platformda satılan ürün adedi ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38 artışla 248 milyon oldu.

FAVÖK yüzde 2,4 olarak gerçekleşti

Hepsiburada’nın karlı ve sürdürülebilir büyüme stratejisi doğrultusunda, Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) 289,4 milyon TL’ye yükseldi. FAVÖK’ün toplam satış hacmine oranı 1,2 puan artışla yüzde 2,4 olarak gerçekleşti. Enflasyon muhasebesine göre ise bu oran yüzde 0,8 olarak gerçekleşti.

Müşteri sadakati ve memnuniyeti büyümeye devam ediyor

Türkiye’de geliştirilen ve hayata geçirilen ilk üyelik bazlı sadakat programı olma özelliği taşıyan “Hepsiburada Premium” 15 Mayıs itibarıyla 2,6 milyona ulaştı. Hepsiburada Premium kullanmaya başlayan müşterilerin Premiumlu olmadan önceki döneme kıyasla sipariş sıklığı ise 1,4 kata çıktı. Hepsiburada, müşteri sadakatini ve deneyimini ölçmede kullanılan ve bağımsız araştırmalar sonucunda hesaplanan Net Tavsiye Skoru (NPS) performansına göre sektördeki konumunu korudu.

Siparişlerin yüze 82’si ertesi gün teslim edildi

81 ilde hizmet veren HepsiJet, 2024’ün ilk çeyreğinde satıcısı Hepsiburada olan siparişlerin yüzde 82’sini Türkiye'nin dört bir yanına ertesi gün teslim etti. Hepsiburada üzerinden satılan ürünlerin yüzde 68’i HepsiJet tarafından teslim edildi. HepsiJet sadece Hepsiburada platformu üzerinden gerçekleştirilen siparişlerin teslimatını gerçekleştirmekle kalmayıp, farklı markaların da kargo taşımacılığını üstleniyor. Hepsiburada platformu dışında kargo hizmeti verdiği şirket sayısı 2000’i aşan HepsiJet, Randevulu Teslimat, Ertesi Gün Teslimat ve Kapıdan Randevulu İade gibi hizmetleri sayesinde ilk çeyrekte 87 müşteri memnuniyeti puanı elde etti.

Hepsipay 15,7 milyon kullanıcıya ulaştı

Hepsiburada’nın dijital cüzdan çözümü sunan fintech şirketi Hepsipay 31 Mayıs 2024 itibarıyla 15,7 milyon kullanıcıya ulaştı. 2023 yılı itibarıyla Türkiye’deki e-ticaret oyuncularına da tek tıkla hızlı ve güvenli alışveriş hizmet sunmaya başlayan Hepsipay 28 perakende şirketinde ödeme ekranında yer aldı.

Yılın ilk çeyreğinde Hepsipay’in sunduğu ‘hemen al sonra öde’ uygulaması Hepsiburada limiti ve 36 aya varan taksitlerle alışveriş imkanı tanıyan anında alışveriş kredisi kullanılarak 1,1 milyon sipariş verildi. 2024 yılında ilk kez kullanıma sunulan HepsiFinans tüketici kredisi ile Mayıs sonu itibarıyla 280 milyon TL’nin üzerinde kredi verildi. Hepsiburada limiti, alışveriş kredisi ve genel ihtiyaç kredileri ile sağlanan toplam kredi hacmi, 31 Mart 2024 itibarıyla 8,1 milyar liraya ulaştı.