Hepsiburada ocak indirimlerini başlattı

Hepsiburada, ‘Büyük Ocak İndirimleri’ni başlattı. 18 Ocak’a kadar devam edecek kampanya boyunca karne hediyelerinden kış tatiline, soğuk havalarda öne çıkan ürünlerden ev yaşamına kadar birçok kategoride avantaj kullanıcılara sunuluyor.

E-ticaret platformundan kampanyaya ilişkin şu açıklama yapıldı:

’’Sömestir tatilinin yaklaşmasıyla birlikte çocuklar ve gençler için hediye arayışı hız kazanıyor. Kampanya kapsamında laptoplarda sepette indirim, seçili tabletlerde ise belli bir miktara varan sepet indirimi sunuluyor. Oyuncu ekipmanları, monitörlerde ve seçili akıllı çocuk saatlerinde indirim uygulanıyor. Çocukların tatil döneminde öğrenme, keşfetme ve birlikte vakit geçirme deneyimlerini destekleyen oyuncaklar ve kutu oyunlarında sepette indirimler yer alıyor.

Kış tatilini kayak merkezlerinde veya doğada geçirmeyi planlayanlar için spor ve outdoor ürünlerinde mevcut indirimlere ek olarak da indirim sunuluyor. Şehir içi kullanım için tercih edilen montlarda ve seçili marka botlarda ise sepette indirim uygulanıyor.

Kış aylarının etkisini artırmasıyla birlikte, evde konforu ve günlük yaşamı destekleyen ürünlere olan ilgi yükseliyor. ‘Büyük Ocak İndirimleri’ kapsamında soba ve ısıtıcılarda indirim, battaniye, ev tekstili ve dekorasyon ürünlerinde ise sepette indirim imkanı sunuluyor.

Günlük rutini kolaylaştıran ürünlerde de avantajlı kampanyalar dikkat çekiyor. Kahve ve çay makineleri gibi sıcak içecek hazırlama ürünlerinde sepette indirim, sağlık ve bakım ürünlerinde net indirim, seçili kişisel bakım ürünlerinde ise sepette indirimler kullanıcılarla buluşuyor.

Hepsiburada’nın Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programına dahil kadın girişimcilerin ürünleri de kampanyada öne çıkıyor. Ev yaşamından modaya, kozmetikten gıdaya kadar farklı kategorilerde kadın girişimcilerin ürünlerinde indirimler sunuluyor.’’