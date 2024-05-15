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Hepsiburada Premium'a zam geliyor: İşte yeni fiyatı...

Hepsiburada Premium ücretlerinde dört aylık aranın ardından bir kez daha fiyat artışı yaşanacağı açıklandı.

Haber Merkezi
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Hepsiburada Premium'a zam geliyor: İşte yeni fiyatı...
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Hepsiburada, kullanıcılarına gönderdiği bir e-posta ile abonelerinden 15 Mayıs 2024 tarihinden itibaren aylık 39,90 TL tahsil edeceklerini açıkladı.

Hepsiburada, Premium hizmetine en son 18 Ocak'ta zam yapmıştı. 

Şirket söz konusu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hepsiburada Premium'da aylık üyelik ücretini 15 Mayıs 2024'ten itibaren 39,90 TL olarak güncelleyeceğiz. 

Üstelik artık her alışverişinde daha fazla hepsipara kazanacaksın. Artık bir alışverişten kazanabileceğin maksimum tutar 20 TL'den 25 TL'ye çıkıyor. 

Bedava kargo, hediye BluTV üyeliği, her alışverişinde Hepsipara kazancı ve çok daha fazla Premium ayrıcalığını her zamanki gibi kullanabileceksin. 

Premium'un katlanan ayrıcalıklarını tercih ettiğin için teşekkürler."

Yapılan zam oranı yüzde 33 olarak göze çarparken, Hepsiburada Efsane Gençlik paketinin fiyatının da artması bekleniyor.

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