Hepsiburada Türkiye’nin dijital sepetini açıkladı: En çok hangi ürünler aratıldı?

İlk altı aylık veriler, kullanıcıların alışveriş tercihleri ve dönemsel tüketim eğilimlerine ilişkin dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

Ürün bazında en yoğun arama trafiği erkek spor ayakkabı, akıllı saat ve klimada yaşandı. Yılın ilk siparişi Isparta'dan verilen elektrikli burun aspiratörü olurken, ilk altı ay boyunca platformda gerçekleşen satışların yaklaşık yüzde 82'sini iş ortakları gerçekleştirdi.

Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında en dikkat çekici büyüme foto & kamera kategorisinde yaşandı. Foto & kamera kategorisinin yüzde 42'lik büyümesini, yüzde 34 ile oto aksesuar, yüzde 32 ile mobilya, yüzde 31 ile hırdavat ve yüzde 30 ile takı-mücevher kategorileri takip etti.

Şehrin üretim gücü sepete de yansıyor

Şehirlerin alışveriş tercihleri, bölgesel üretim yapısıyla paralel bir tablo ortaya koydu. Mobilya üretiminin merkezi konumundaki Kayseri, platformda en çok mobilya satışı gerçekleştiren il oldu. Ev tekstili sektörüyle öne çıkan Denizli'de en yüksek satış hacmi yine bu kategoride gerçekleşti. Tarımsal üretimiyle bilinen Aydın'da gıda ve içecek kategorisi öne çıkarken, otomotiv yan sanayisiyle tanınan Sakarya'da oto aksesuar kategorisi en çok satış yapılan alan oldu.

Şehir bazındaki tüketim tercihleri de yerel yaşam dinamiklerini yansıttı. Yoğun öğrenci nüfusuyla öne çıkan Eskişehir'de kitap kategorisi en çok alışveriş yapılan kategorilerden biri olurken, sıcak iklimiyle bilinen Antalya'da outdoor ürünleri öne çıktı. Türkiye'nin en yoğun nüfuslu kenti İstanbul'da ise gıda & içecek en çok tercih edilen kategoriler arasında yer aldı.

Sepette Anneler Günü ve bayram etkisi

Yılın ilk yarısında platformdaki sipariş hacminin belirli dönemlerde yoğunlaştığı görüldü. Özellikle Anneler Günü ve Ramazan Bayramı'nın birleştiği mayıs ayı, ilk altı ayın en hareketli alışveriş dönemi oldu. Müşterilerin düşük fiyatlı ürünlerde en yoğun alışverişlerini 21.00–22.00 saatleri arasında gerçekleştirdiği, yüksek fiyatlı ürün gruplarına ise daha çok 14.00–15.00 saatlerinde yöneldiği görüldü.

Teknoloji ve küçük ev aletlerinde akıllı yaşam trendi

2026 yılının ilk yarısında da teknoloji, Hepsiburada'da kullanıcıların en çok yöneldiği kategorilerden biri oldu. Teknoloji alışverişlerinde cep telefonu, tablet ve bluetooth kulaklık ürün grupları öne çıktı. iPhone 17, dönemin en çok aranan cep telefonu olurken arama trendlerinde iPhone 15 ve iPhone 13 modellerinin de yer alması, kullanıcıların bütçe dostu önceki nesil modellere ilgisini sürdürdüğünü gösterdi. Küçük ev aletleri de kullanıcılarının alışveriş listelerinde üst sıralardaki yerini korudu. Espresso makinesi, kablosuz süpürge ve robot süpürge kategorinin en çok satın alınan ürünleri oldu.

Moda ve kozmetikte sezon hazırlığı ön planda

Moda ve kozmetik kategorileri, yılın ilk yarısında kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği kategoriler arasında yer aldı. Moda kategorisinde güneş gözlüğü, erkek kol saati ve valiz seti yüksek talep gördü. Kozmetik kategorisinde ise nemlendirici krem, güneş kremi ve parfüm ürünleri öne çıktı.

Popüler kategorilerde öne çıkan arama trendleri

Platformdaki arama ve tüketim davranışları incelendiğinde, kullanıcıların belirli kategorilerde lider markalara yoğun ilgi gösterdiği belirlendi. Tüketicilerin marka bazlı aramaları analiz edildiğinde; oyuncak kategorisinde LEGO, outdoor alanında Stanley, spor ürünlerinde Adidas ve küçük ev aletlerinde ise Dyson en sık aratılan markalaroldu. Mutfak ürünlerinde ise Fissler, dönemin en çok aranan markaları arasında yerini aldı.

HepsiJET XL ile yazlık bölgelere teslimatlar hızlandı

Yılın ilk yarısı boyunca büyük hacimli ve hassas ürünleri güvenle ulaştıran HepsiJET XL, operasyonlarına hız kesmeden devam etti. Yılın başından itibaren tatil bölgelerinde yüksek talep artışı gözlemlendi. Erdek yüzde 343, Anamur yüzde 275 ve Ayvacık yüzde 234 artış gösterirken, yazlık yerlere yapılan teslimatlar genel olarak 2 katına ulaştı. Dönem boyunca en çok teslim edilen büyük hacimli ürün grupları beyaz eşya ve televizyon oldu.