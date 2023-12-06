Hepsiburada, üçüncü çeyrekte yüzde 126 büyüdü

Nasdaq’ta işlem gören Hepsiburada, 2023 yılının 3. çeyrek sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Hepsiburada’nın toplam satış hacmi 2023 yılının üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 126 oranında artarak 24,3 milyar TL’ye ulaştı.

Müşterilerin Hepsiburada platformu üzerinden verdiği sipariş adedi 2022'in üçüncü çeyreğine göre yüzde 55 artış kaydederek 27 milyona yükseldi. Temmuz-Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan çeyrekte aktif müşteri sayısı 12 milyon olurken, müşteri başına düşen sipariş sıklığı ise yıllık yüzde 59 artarak 8,6’ya çıktı.

101 bin satıcıyla 210 milyonluk geniş bir ürün yelpazesi

Hepsiburada’nın platformdaki aktif satıcı sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7 artışla 101,1 bine yükseldi. Hepsiburada platformunda satılan toplam ürün sayısını 30 Eylül 2023 itibarıyla yüzde 45 artışla 210,6 milyona çıkararak ürün yelpazesini güçlendirdi. Öte yandan Hepsiburada'nın toplam satışları içinde pazaryerinin payı üçüncü çeyrekte yüzde 66 olarak gerçekleşti.

Hepsipay’den iş ortaklarına ödeme geçidi çözümü

Hepsiburada’nın Türkiye’de perakende sektörü oyuncularına e-ticaret için çözümler sunma stratejisinin önemli bir ayağını oluşturan Hepsipay ödeme geçidi çözümleri sunduğu iş ortaklarının sayısını genişletti.

Hepsiburada'nın platform cüzdanı olarak hayata geçirilen, artık platform dışında da müşterilerine mağazalarda ve online alışverişlerinde ödeme imkanı sunan Hepsipay 2023 yılın 3. çeyreğinin sonu itibarıyla 13,2 milyon kullanıcıya ulaştı. Hepsiburada’nın müşterilerine alım gücünü artıran çözümler sunma hedefi çerçevesinde öne çıkan Hepsiburada Limiti uygulaması 245 bin müşteri tarafından kullanıldı.

Mayıs 2023'te hizmete giren Hepsipay'in ön ödemeli kart kullanıcı sayısı ise Kasım sonu itibarıyla 708 bine ulaştı. Hepsipay “en kolay cüzdan” uygulaması ile banka iş birlikleri sayesinde müşterilerine kendilerine uygun taksitlendirme çözümleriyle cüzdanlarını doldurup bakiyelerini kullanmaya başlama olanağı sundu.

HepsiJET, coğrafi yayılımını her geçen gün artırıyor

Hepsiburada platformu haricinde farklı marka ve işletmelere de taşımacılık ve kargo hizmeti sağlayan HepsiJET, üçüncü çeyrekte Hepsiburada satıcılı siparişlerin yüzde 82'sini Türkiye'nin dört bir yanına ertesi gün teslim etti.

3. çeyrekte dahili anket sonuçlarına göre 86,2 NPS (Net Tavsiye Skoruna) ulaşan HepsiJET; beyaz eşya, mobilya gibi büyük hacimli ürünlerin teslimatını sağlayan HepsiJET XL hizmeti ile de farklılaşmaya devam ediyor. HepsiJET bugün Türkiye'de ve dünyada önde gelen perakende markaları da dâhil olmak üzere yaklaşık bin 800 dış müşteriye hizmet veriyor.

Toplam satış hacmi 25,7 milyar TL oldu

Hepsiburada, 3. çeyrek verilerini geçen çeyrekte de olduğu gibi enflasyon etkisinden arındırarak da açıkladı. Buna göre, Hepsiburada'nın 2023 yılının 3. çeyreğinde enflasyon muhasebesine göre hesaplanan toplam satış hacmi geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 45,1 artarak 25,7 milyar TL olarak gerçekleşti.

Tahmini aşan büyüme performansı

Bir önceki çeyrekte yılın 3. çeyreği için toplam satış hacmi büyümesi tahminini yüzde 110 civarında duyuran Hepsiburada, bu tahminini 1 aşarak 2023'ün dördüncü çeyreğinde, 2022 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 93 ila yüzde 95 oranında bir büyüme beklediğini açıkladı.

“Müşteri tabanımızı büyütürken sipariş sıklığını da artırdık”

Rakamları değerlendiren Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, “Stratejik önceliklerimize bağlılığımız sayesinde güçlü bir üç aylık performans elde ettik. Yılın üçüncü çeyreğinde ‘Hepsiburada Sözü’ diyerek sunduğumuz ertesi gün teslimat güvencesi, orijinal ürün, kolay iade gibi hizmetler sonucunda müşteri tabanımızı büyütürken sipariş sıklığını da artırdık. Sadakat programımız Hepsiburada Premium ile 2 milyon üyeye ulaştık. 2023 yılı için önemli önceliklerimizden biri de iş ortaklarımıza sunduğumuz çözümlerimizle büyümekti. Kabiliyetlerimizle ticareti dijitalleştirmek, sahip olduğumuz bu deneyimi ve teknolojileri perakendecilerle paylaşarak onları büyütmek konusunda iddialıyız. Bu çerçevede HepsiAd ile iş ortaklarımıza yeni nesil reklam çözümleri sunuyoruz. HepsiJET ile lojistik hizmet verdiğimiz işletme sayısını geçen yılın aynı çeyreğine göre ikiye katlarken fintek çözümümüz olan Hepsipay de birbirinden farklı yenilikçi ödeme çözümleriyle e-ticaret ve perakende oyuncularının en büyük çözüm ortağı oluyor. Rekorlarla dolu bir Efsane Kasım’ı daha geride bırakırken, dördüncü çeyrekte de güçlü ve karlı bir büyüme bekliyoruz. Hedeflerimizin peşinde koşarken, Türkiye’nin e-ticaret ekosisteminde çıtayı yükseltmek için çalışmaya devam ediyoruz.” şeklinde konuştu.