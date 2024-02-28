Hepsiburada üst yönetiminde önemli atama

Hepsiburada, bugün yaptığı açıklamayla 25 Mart 2024 itibarıyla Lojistik Grubu CEO’luğu görevine Hakan Karadoğan’ın atandığını duyurdu. Üretim, tedarik zinciri yönetimi ve lojistik konularında 30 yıllık küresel ve yerel deneyime sahip olan Hakan Karadoğan son 6 yıldır Amazon Türkiye Operasyonlar Genel Müdürü görevini yürütüyordu. Karadoğan Hepsiburada operasyon ve şirketin kargo taşımacılığı hizmeti veren HepsiJET’in sorumluluklarını, hali hazırda bu görevi yürütmekte olan ve görevinden ayrılma kararı alan Operasyon Grup Başkanı Mehmethan Yallagöz’den devralacak. Karadoğan ayrıca Hepsiburada’nın B2B müşterilerine depolamadan, sipariş karşılamaya, paketlemeden hızlı teslimata kadar uçtan uca lojistik çözümler sunan ve 7/24 hizmet sağlayan tüm lojistik şirket ve süreçlerinin liderliğini de üstlenecek.

Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin, atamayla ilgili yaptığı açıklamada "Hakan Karadoğan Hepsiburada’nın güçlü lojistik operasyonlarını, depolamadan sipariş karşılama ve teslimata kadar tüm lojistik süreçlerde verdiğimiz B2B hizmetlerimizi daha da güçlendirerek büyüme yolculuğumuza liderlik edecek. Hepsiburada olarak son 1 yıl içerisinde, e-ticaret yapmak isteyen şirketlere anahtar teslimi lojistik ve fintech hizmetleri sunma stratejimiz çerçevesinde çok önemli adımlar attık. Hakan’ın liderliğiyle bu atılımımızı daha da güçlendirerek sektörümüzde fark oluşturan çözümler geliştirmeye devam edeceğiz. Hakan’ın küresel ve yerel deneyiminin, lojistik şirketlerimizin daha ileri bir noktaya taşınmasına, büyüme potansiyelimizi güçlendirme ve şirketlere sunduğumuz anahtar teslim lojistik hizmetlerimizi ölçeklendirme stratejilerimize büyük katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum. Kendisine ‘E-ticaretin milli takımına hoş geldin’ demekten mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle Mehmethan Yallagöz’e de Hepsiburada’nın operasyonlarını şekillendirdiği, teslimat süreçlerinde üstün deneyim sağladığı, HepsiJET’in büyümesine kıymetli katkılarda bulunduğu ve Hepsiburada ekiplerine kattıkları için çok teşekkür ediyorum” dedi.