Hepsiburada ve HepsiJET’e iş güvenliği alanında iki uluslararası ödül

Hepsiburada ve HepsiJET, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki çalışmalarıyla global iş güvenliği standartlarını belirleyen bağımsız kurum British Safety Council tarafından düzenlenen International Safety Awards’ta üst düzeyde iki uluslararası ödüle layık görüldü.

Büyük ölçekli ve yüksek risk barındıran “45 üstü çalışan” kategorisinde Hepsiburada, çalışan güvenliği ile memnuniyetini sistematik bir şekilde ele alan ve güvenli çalışma ortamı sağlayan yaklaşımıyla Distinction (En Üst Seviye Kazananı) seviyesinde aldığı ödülle e-ticaret sektöründe bir ilke imza atarak büyük başarı elde etti. İş yeri ve çalışan güvenliğini odağına alan çalışmalarıyla HepsiJET ise Merit (Başarı Seviyesi Kazananı) seviyesinde ödül alarak Türkiye’de kargo sektöründe bu seviyede ödüllendirilen ilk şirket olma unvanını elde etti.

Her iki başarının temelinde de Hepsiburada ve HepsiJET’in tüm operasyonlarına yön veren #Hepsigüvende ortak yaklaşımı yer alıyor. Bu anlayış doğrultusunda her iki şirket de iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını tüm organizasyona yayılan bir kültür olarak ele alıyor.