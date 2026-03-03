Hepsiburada’da mart ayına özel İndirim kampanyası başladı

Hepsiburada, baharın gelişiyle birlikte müşterilerinin yenilenme ve hazırlık ihtiyaçlarına yanıt veren “Büyük Mart İndirimleri” kampanyasını başlattı.

Küçük ev aletleri ve ev yaşam kategorilerinde bahar hazırlığı

Mevsim geçişiyle birlikte evlerde başlayan yenilenme süreci, alışveriş tercihlerinde küçük ev aletlerini ve ev tekstili ürünlerini öne çıkarıyor. Kampanya süresince robot süpürge, hava temizleyici ve kahve makinesi gibi ürünlerde net yüzde 10 indirim uygulanırken, her gün yenilenen elektronik fırsatları da kampanya takviminde yer alıyor. Ev yaşam kategorisinde ise dünyaca ünlü ev tekstili markalarında sepette yüzde 60’a varan indirimlerin yanı sıra, seçili markalarda yüzde 80 indirime ek yüzde 15 avantajı sağlanıyor.

Teknoloji ve eğlence ürünlerinde avantajlı fırsatlar

Bahar döneminde teknolojik ekipmanlarını yenilemek isteyen müşteriler için bilgisayar ve çevre birimlerinde özel fırsatlar sunuluyor. Kampanya dahilinde seçili laptop ve monitör modellerinde sepette net yüzde 5 indirim uygulanırken; bluetooth kulaklıklarda yüzde 10’a, klavye ve mouse modellerinde ise yüzde 5’e varan net indirimler dikkat çekiyor. Ev eğlence sistemleri kategorisinde yer alan televizyon modellerinde ise yüzde 10 indirim avantajı müşterileri bekliyor.

Moda ve kişisel bakımda yeni sezon hazırlığı

Kışlık kıyafetlerin yerini daha hafif ve renkli parçalara bıraktığı Mart ayında, moda kategorisinde de geniş kapsamlı indirimler devreye alınıyor. Seçili giyim ürünlerinde yüzde 50’ye, ayakkabı ve çanta kategorisinde ise yüzde 30’a varan indirim oranları, yeni sezon gardırop hazırlıklarını destekliyor.

Cilt bakım rutinlerinin baharla birlikte değiştiği bu dönemde ise kişisel bakım kategorisindeki seçili markalarda yüzde 60’a varan indirimler uygulanırken; kozmetik alışverişlerinde 1.500 TL’ye 500 TL indirim fırsatı, kullanıcıların bahar bakımını bütçe dostu seçeneklerle tamamlamasına olanak tanıyor.

Kadın girişimcilerin ürünlerinde 8 Mart’a özel fırsatlar

Hepsiburada’nın “Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü” programına dahil kadın girişimcilerin ürünleri de kampanyada öne çıkıyor. Ev yaşamından modaya, kozmetikten temizlik ürünlerine uzanan geniş kategori yelpazesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel yüzde 70’e varan indirimler kullanıcılarını bekliyor.