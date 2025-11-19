  1. Ekonomim
Hepsiburada'da, "E-Ticaret Haftasına Özel İndirimler" başlıyor

Hepsiburada, bu yıl ilk kez T.C. Ticaret Bakanlığı öncülüğünde; ETİD ve TOBB Türkiye E-Ticaret Meclisi’nin katkılarıyla düzenlenen E-Ticaret Haftası’nda stratejik partner olarak yer alıyor. Hepsiburada, 21–22 Kasım tarihlerinde “E-Ticaret Haftasına Özel İndirimler” kampanyasıyla da müşterilerine avantajlı alışveriş fırsatları sunuyor.


Türkiye’ye Efsane Kasım’ı kazandıran Hepsiburada, 21–22 Kasım’a özel hazırlanan E-Ticaret Haftasına Özel İndirimler kampanyası kapsamında teknolojiden modaya, kişisel bakımdan anne-bebek ürünlerine uzanan geniş bir yelpazede milyonlarca üründe cazip fırsatlar sunulacak. Hepsiburada kullanıcıları ayrıca “Daha Ucuzunu Bulursan Farkı İade”, 81 ilde pazar günü teslimat ve peşin fiyatına 10 taksit gibi ayrıcalıklardan etkinlik boyunca yararlanmaya devam edecek.

Ev teknolojilerinde fırsatlar

Ev teknolojileri kategorisinde klima, kombi, kurutma makinesi, mikrodalga fırın, çamaşır makinesi, seçili buzdolabı ve ısıtıcı modellerinde sepette %5 net indirim uygulanacak. Televizyonlarda ise seçili modellerde %5–%10 arasında değişen indirimler sunulacak.

Telefon ve aksesuar ürünlerinde avantajlar

Telefon aksesuarlarında 500 TL üzeri alışverişlerde 100 TL indirim sağlanacak; kılıf, ekran koruyucu ve lens ürünlerinde sepette %25 indirim geçerli olacak. Kulaklık, powerbank gibi ürünlerde %10–%15 arası indirimler uygulanacak. Yenilenmiş telefonlarda sepette 1.000 TL’ye varan indirim fırsatları; seçili elektronik markaları, bluetooth hoparlörler, şarj istasyonları ve çocuk akıllı saatlerinde ise %20’ye varan indirimler sunulacak.

Moda ürünlerinde özel kampanyalar

Moda kategorisinde premium marka güneş gözlüklerinde sepette %60 indirim ve ek kupon fırsatları sunulacak. Ayakkabı ve çanta kategorilerinde ise seçili ürünlerde %15–%30 arası indirimler uygulanacak.

Kozmetik ve kişisel bakımda sezona uygun indirimler

Kozmetik ürünlerinde %20–%40, parfümlerde %50’ye varan indirimler müşterilerle buluşacak. Seçili markalarda kupon avantajları sunulurken, rimel, allık ve fondöten gibi ürünlerde çok al az öde seçenekleri de geçerli olacak.

Ev-yaşam kategorisinde geniş fırsatlar

Ev ve yaşam kategorisinde yemek takımları, çaydanlık ve bardak setlerinde sepette %15 indirim uygulanacak. Ev tekstilinde %30’dan %80’e varan indirimler;

nevresim takımlarında sepette %50, mobilya ve dekorasyonda ise %40’a varan fırsatlar sunulacak.

Anne-bebek ürünlerinde cazip seçenekler

Anne-bebek kategorisinde bebek arabası, oto koltuğu, park yatak ve ev gereçlerinde %40–%60 arası indirimler sunulacak. Bakım ve sağlık ürünlerinde %30–%60, beslenme ürünlerinde %55’e varan indirimler; scooter, bisiklet, akülü araç ve eğitici oyuncaklarda ise %20–%40 arası avantajlar yer alacak.

Kadın girişimcilerin ürünlerinde özel fırsatlar

Hepsiburada’nın “Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü” programına dahil kadın girişimcilerin ürünleri de kampanyada öne çıkacak. Ev yaşamdan modaya, kozmetikten gıdaya uzanan geniş kategori yelpazesinde %50’ye varan indirimler sunulacak.

21–22 Kasım tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek E-Ticaret Haftası kapsamında ayrıca Hepsiburada standında iş ortaklarını ve müşterilerini ağırlayacak.

