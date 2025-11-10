Hepsiburada’da “Efsane 11.11” indirimleri başlıyor

Modadan teknolojiye, ev yaşamından kişisel bakıma kadar geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken Hepsiburada, ayrıca Kia Picanto’yu özel fiyatla satışa sunarak kampanya dönemine farklı bir boyut katıyor. “Daha Ucuzunu Bulursan Farkı İade”, 81 ilde pazar günü teslimat ve peşin fiyatına 12 taksit imkanıyla kullanıcılarına avantajlarla dolu bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Elektronik ve teknoloji ürünlerinde fırsatlar

Efsane 11.11 indirimleri boyunca elektronik ve teknoloji kategorilerinde sepette 250, 500 ve 1.000 TL indirim fırsatı sunuluyor. Televizyonlarda sepette % 11 net indirim, laptoplarda ise mevcut indirimlere ek olarak % 5 net indirim uygulanıyor. Oyuncu bilgisayarları, monitörler ve bileşen ürünlerinde de bu ek indirim geçerli. Seçili Bluetooth kulaklıklarda sepette yüzde 10 indirim fırsatıyla teknoloji tutkunları için cazip seçenekler sunuluyor.

Ev teknolojilerini yenilemek isteyen kullanıcılar için beyaz eşya, küçük ev aletleri, çay–kahve makineleri ve robot süpürgelerde de sepette % 11 net indirim geçerli. Böylece Efsane Kasım, teknolojiden ev elektroniğine kadar geniş bir ürün yelpazesinde avantajlı seçenekler sunuyor.

Giyim ve aksesuar ürünlerinde indirimler

Moda kategorisinde dünyaca ünlü markalarda sepette %40’a ek %15 indirim, sevilen ayakkabı markalarında ise sepette %15 net indirim fırsatı sunuluyor. Premium güneş gözlüklerinde %50 net indirime ek 500 TL kupon, seçili markalarda %60’a ek 2.000 TL’ye 200 TL kupon, kol saatlerinde ise 10.000 TL’ye 2.000 TL kupon avantajı dikkat çekiyor. Efsane Kasım döneminde dolabını yenilemek isteyen kullanıcılar için her zevke ve bütçeye uygun fırsatlar Hepsiburada’da yer alıyor.

Kişisel bakım ve kozmetikte kampanyalar

Kişisel bakım ürünlerinde 700 TL ve üzeri alışverişlerde %15 indirim, seçili markalarda 600 TL’ye %10 indirim fırsatı bulunuyor. Kozmetik ürünlerinde ise %20 ile %30 arasında değişen indirimlerle makyaj ve bakım ürünleri avantajlı fiyatlarla kullanıcılarla buluşuyor. Yılda bir kez gelen efsane 11.11 süresince kişisel bakım ve kozmetik alışverişini yapmak isteyenler, cazip fiyatlarla favori markalarına ulaşabiliyor.

Ev - yaşam ve süpermarket ürünlerinde fırsatlar

Evini yenilemek veya yaşam alanına yeni bir dokunuş katmak isteyen kullanıcılar için ev tekstili, sofra, mutfak ürünlerinde tüm indirimlere ek sepette %15 net indirim fırsatı sunuluyor. Süpermarket alışverişlerinde ise Efsane 11.11 kapsamında sepette %30, %40 ve %50 indirim uygulanıyor.

Girişimci kadınların ürünlerinde efsane 11.11 fırsatları

Hepsiburada’nın “Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü” programı kapsamında yer alan kadın girişimcilerin ürünlerinde, Efsane 11.11 dönemine özel fırsatlar sunuluyor. Ev yaşamından modaya, süpermarketten kişisel bakıma uzanan pek çok kategoride %50'ye varan indirimler geçerli olacak.

11.11’de Kia araç satışa sunulacak

Hepsiburada, Efsane 11.11 kapsamında bu yıl da geleneksel kategorilerin ötesine geçiyor. 11 Kasım’da özel fiyatla satışa sunulacak Kia Picanto, kullanıcılarla Hepsiburada üzerinden buluşacak. Aracı satın alan kullanıcıların bayi ve teslimat süreçleri ise doğrudan yürütülecek.