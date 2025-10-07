  1. Ekonomim
6-13 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak Premium İndirim Günleri kampanyası kapsamında, modadan teknolojiye, ev yaşamından kişisel bakıma kadar birçok kategoride Premium üyelere özel indirimler sunuluyor. 81 ilde pazar günü teslimatı, kargo bedava ayrıcalığı, “Peşin Fiyatına 9 Taksit” ve “Daha Ucuzunu Bulursan Farkı İade” fırsatlarıyla Premium üyelik deneyimi bu dönemde çok daha avantajlı hale geliyor.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Hepsiburada, Premium üyelerine özel kampanyası kapsamında farklı kategorilerde avantajlı fiyatlar, sepet indirimleri ve kupon fırsatları sunuyor. Teknolojiden modaya, ev yaşamından kişisel bakıma uzanan geniş ürün yelpazesiyle Premium kullanıcıları, alışverişin her aşamasında ayrıcalıklı bir deneyim yaşıyor.

Hepsiburada’da premium indirim günleri başladı - Resim : 1

Moda ve spor alışverişlerinde premium ayrıcalıkları

Moda ve spor kategorilerinde dikkat çekici avantajlar sunuluyor. Giyim alışverişlerinde sepette %60’a varan indirimlerin yanı sıra 1.200 TL ve üzeri alışverişlerde 300 TL’ye varan kupon fırsatları yer alıyor. Ayakkabı ve çanta kategorisinde 750 TL’ye 150 TL kupon, seçili markalarda Premium’a özel sepette %45 net indirim ve belirli marka saatlerde ek 1.000 TL indirim kampanyanın öne çıkan fırsatları arasında bulunuyor.

Spor ve outdoor alışverişlerinde ise Premium üyeler sepette %15 indirim ve dünyaca ünlü markalarda %15 net indirim avantajından yararlanabiliyor. Böylece hem spor giyim hem günlük kombinlerde Premium ayrıcalığı öne çıkıyor.

Hepsiburada’da premium indirim günleri başladı - Resim : 2

Güzellik ve kişisel bakımda sezon fırsatları

Kişisel bakım ve güzellik kategorilerinde dünyaca ünlü markalarda özel indirimler Premium üyelerle buluşuyor. Seçili kozmetik markalarında 3 al 2 öde kampanyası uygulanırken, belirli ürünlerde 800 TL’ye 200 TL indirim, kişisel bakım kategorisinde ise 1.200 TL’ye 300 TL indirim fırsatları dikkat çekiyor. Hepsiburada satıcılı parfümlerde sunulan %40 indirim de kampanyanın en cazip avantajlarından biri olarak öne çıkıyor.

Ev yaşamı ürünlerinde büyük fırsatlar

Evini yenilemek veya yaşam alanına konfor katmak isteyen kullanıcılar için de Premium İndirim Günleri kapsamında çok sayıda avantaj sunuluyor. Seçili ev dekorasyon ürünlerinde %15 indirime ek 300 TL kupon ve sepette %55’e varan indirim uygulanıyor. Kampanya süresince seçili markalarda %60’a varan indirimler de kullanıcıları bekliyor.

Şirket Haberleri
