Hepsiburada'dan 11.11'de 2 milyar lira satış

Hepsiburada, "Efsane Kasım" ayının ilk 11 günüyle ilgili bilgi ve istatistikleri açıkladı. Buna göre, 1-11 Kasım arasında platforma 250 milyon ziyaret gerçekleştirilirken "Efsane Kasım"ın ilk büyük indirim günü olan 11 Kasım Cumartesi günü yaklaşık 2 milyar TL'lik satış ile sadece bir günde müşterilerine 700 milyon TL'lik fayda sağladı.

Hepsiburada kullanıcıları özellikle moda, ayakkabı ve çanta, ev-yaşam, kozmetik, aksesuar kategorileri başta olmak üzere yaklaşık 15 milyon adet ürünü platform üzerinden sipariş etti.

Üç büyük şehir dışında en fazla satış yapan iller Antalya, Konya ve Adana olurken, en çok alışveriş yapan illerde ise Bursa, Antalya ve Kocaeli öne çıktı. Bu illerdeki kullanıcılar özellikle sweatshirt, çorap, t-shirt ve cilt bakım ürünlerini tercih etti.

Ertelemeli ve taksitli ödemeye yoğun ilgi

Hepsiburada'nın, aile bütçelerini en çok rahatlatan "Şimdi Al Şubatta Taksitle Öde" teklifine müşteriler yoğun ilgi gösterdi. 1-11 Kasım arasında yaklaşık 200 bin Hepsiburada müşterisi "Hepsiburada Limiti" başvurusu yaparken toplam siparişlerin yaklaşık yüzde 80'i taksit, yüzde 30'u ise erteleme avantajlarıyla gerçekleşti.

"Efsane Kasım"da özellikle kışlık ihtiyaçlarını tamamlamak isteyen müşterilerin en çok ilgi gösterdiği kategorilerden biri moda oldu. Şıklığını aksesuarlarıyla tamamlamak isteyen kullanıcılar ise Efsane 11.11 indirimlerinde en çok gözlük ve saat aldı.

Teknolojik ürünlere ve küçük ev aletlerine talep arttı

Efsane 11.11'de evleri için alışveriş yapanlar en çok tava, bardak ve yastık satın alırken kozmetikte yerli markalar müşteriler tarafından tercih edildi.

Temel tüketim ve gıda kategorisinde kağıt ürünleri, temizlik malzemeleri ve bebek bezleri gibi temel ihtiyaç ürünleri yoğun talep gördü. Aynı zamanda, küçük ev aletleri arasında fritözler, saç düzeltme makineleri ve blenderlar öne çıkarken, cep telefonları ve taşınabilir bilgisayarlar da bu dönemde müşteriler tarafından en çok tercih edilen diğer ürünlerden oldu. "Efsane Kasım" kampanyaları, Efsane Premium Günleri ve Efsane Cuma kampanyalarıyla kasım ayı sonuna kadar devam edecek.