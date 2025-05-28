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Hepsiburada’dan bayrama özel fırsatlar

Hepsiburada, Bayram’a özel sunduğu kampanyalarla bayram alışverişini zahmetsiz, hızlı ve avantajlı bir deneyime dönüştürüyor. Elektronikten modaya, süpermarketten ev & yaşam ürünlerine kadar geniş ürün yelpazesiyle bayram hazırlıkları tek platformda tamamlanabiliyor. Peşin fiyatına 9 taksit, hızlı teslimat ve güvenli ödeme gibi ayrıcalıklar da alışveriş sürecini destekliyor.

Haber Merkezi
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Hepsiburada’dan bayrama özel fırsatlar
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Hepsiburada, elektronikten modaya, süpermarketten ev & yaşam ürünlerine kadar geniş ürün yelpazesiyle bayrama özel sunduğu kampanyalarla bayram alışverişini zahmetsiz, hızlı ve avantajlı bir deneyime dönüştürüyor.

Bayram şıklığına özel seçimler

Kadın, erkek ve çocuklar için giyim koleksiyonları bayram şıklığını tamamlayan seçenekler sunuyor. Klasik ve modern tarzları bir araya getiren markalarda sepette %20’ye varan indirimler uygulanırken, dünyaca ünlü ayakkabı ve çanta markalarında %10’a varan avantajlı fiyatlar da kampanya kapsamında yer alıyor.

Bayram sofralarına lezzet ve renk

Bayramda aileleri bir araya getiren sofralar için mutfak gereçlerinden dekoratif ürünlere, küçük ev aletlerinden sofra takımlarına kadar birçok kategoride avantajlı fiyatlar sunuluyor. Seçili ürünlerde %80’e varan indirimlere ek 150 TL kupon fırsatı dikkat çekiyor.

Bayram ruhunu yansıtan geleneksel ikramlıklar da sofralarda yerini alıyor. Şeker, çikolata, lokum ve kahve gibi ürünlerde sunulan kampanyalar, hem misafir ağırlamalarını hem de bayram ziyaretlerine uygun hediye seçeneklerini kolaylaştırıyor.

Teknoloji tutkunlarına bayram fırsatları

Akıllı telefonlar, kulaklıklar, televizyonlar ve akıllı saatler gibi birçok teknolojik üründe avantajlı fiyatlar sunuluyor. Seçili telefon aksesuarlarında sepette %25 indirim gibi kampanyalarla teknolojik ürünlere erişim kolaylaşıyor.

Temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde ekstra kolaylık

Bayram öncesi temizlik hazırlıkları için deterjan, temizlik malzemeleri ve kişisel bakım ürünlerinde cazip kampanyalar bulunuyor. Seçili ürünlerde 100 TL üzeri alışverişlerde %15 indirim, “2 al 1 öde” gibi fırsatlar temizlik alışverişlerini daha hesaplı hale getiriyor.

Kadın kooperatiflerinden yöresel tatlar

Türkiye’nin dört bir yanından kadın kooperatiflerinin yöresel ürünleri bayram sofralarıyla buluşuyor. Ordu’dan Çamaş Hanımeli Kadın Kooperatifi’nin fındıklı ve sade süt reçellerinden, Düzce Konaklı Köyü Kadınları Kooperatifi'nin glutensiz un çeşitlerine kadar uzanan geniş bir yelpazede, kadın kooperatiflerinin geleneksel yöntemlerle ürettikleri yöresel ürünlerine avantajlı koşullarla ulaşılabiliyor.

Bayrama özel dijital hediye kartları

Geleneksel hediyelerin yerini dijital çözümler alırken, Hepsiburada’nın sunduğu dijital hediye kartları hem bireysel hem kurumsal kullanıcılar için esnek ve pratik bir alternatif sunuyor. Zaman kazandıran bu kartlar, ihtiyaçlara göre özgürce kullanılabiliyor.

Toplu alımlarda kurumsal müşterilere özel indirim avantajlarıyla sunulan dijital hediye kartları, bayram döneminde kurumların çalışanlarına değer katacak etkili bir çözüm oluşturuyor.

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