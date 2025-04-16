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Hepsiburada çeyiz alışverişi kampanyası başlattı

Hepsiburada, çeyiz alışverişi yapacaklara ve evini yenileme heyecanı yaşayanlara özel başlattığı kampanyayla, ev kurma sürecini kolaylaştırıyor. Beyaz eşyadan küçük ev aletlerine, mobilyadan ev tekstiline kadar birçok ürün kampanya kapsamında avantajlı fiyatlarla sunuluyor.

Haber Merkezi
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Hepsiburada çeyiz alışverişi kampanyası başlattı
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Hepsiburada, kaliteli ve kullanışlı ürünleri bir araya getirdiği çeyiz kampanyasıyla ev kurmak veya evini yenilemek isteyenlere ekonomik alışveriş imkanı sunuyor. Kampanya kapsamında birçok kategoride sepette net indirimler, peşin fiyatına taksit fırsatı, Premium üyelere özel avantajlar ve “2 al 1 öde” gibi tekliflerle müşterilere kolaylık sağlanıyor.

Beyaz eşya ve televizyon ürünlerinde indirimler

Çamaşır ve bulaşık makineleri, buzdolapları ve ankastre setler gibi temel beyaz eşyalar kampanya süresince indirimli fiyatlarla sunuluyor. Ayrıca, seçili televizyon modellerinde sepette %5 ekstra indirim uygulanıyor.

Çeyiz listelerinin olmazsa olmaz küçük ev aletleri

Yeni ev kuracaklar için gerekli olan küçük ev aletlerinde birçok farklı model ve marka kampanyaya dahil ediliyor. Blender setleri, tost makineleri, çay ve kahve makineleri, şarjlı süpürgeler, mikserler, ütüler, airfryer gibi ürünler avantajlı fiyatlarla sunuluyor.

Mobilya, Ev tekstili ve dekorasyon ürünleri

Koltuk takımları, yemek masaları, yatak-baza setleri ve gardıroplar gibi mobilya ürünleri geniş bir seçenek yelpazesiyle sunuluyor. Kampanya kapsamında ayrıca dekoratif objeler, aydınlatma ürünleri de yer alıyor. Nevresim takımları, havlular, perdeler ve halılar gibi ev tekstili ürünlerinde ise hem konfor hem stil ön plana çıkıyor.

Girişimci kadın ürünlerinde %40’a varan indirimler

Hepsiburada’nın “Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü” programı kapsamında desteklenen  girişimci kadınların ürünleri, çeyiz hazırlığı yapanlar için birçok farklı kategoride özel seçenekler sunuyor. Ev dekorasyonu, tekstil, kozmetik, kişisel bakım ve mutfak ürünlerinde geçerli %40’a varan indirimlerle hem ihtiyaçlar karşılanıyor hem de kadın girişimcilerin emeğiyle üretilen ürünler tercih edilerek onların işlerini büyütmelerine katkı sağlanıyor.

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