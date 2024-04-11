Hepsiburada’dan yapay zekaya dayalı ‘Akıllı Alışveriş Şefi’

Hepsiburada, kullanıcıların mutfakta işini kolaylaştırmayı ve zamandan tasarruf etmelerini sağlamayı amaçladığı zekaya dayalı "Akıllı Alışveriş Şefi" uygulamasını tanıttı.

Yeni uygulamayla Hepsiburada kullanıcıları, yapmak istedikleri yemeğin ismini yazarak veya "Akıllı Şef"in önerilerinden birini seçebiliyor ve tarifi ve gerekli malzemeleri görüntüleyip gerekli tüm malzemeleri hızlıca sepetlerine ekleyebiliyor.

"Akıllı Alışveriş Şefi" kullanmak için Hepsiburada mobil uygulamasında "Hepsi" butonuna tıklayarak Market bölümüne gidilmesi gerekiyor.

Market içinde "Akıllı Alışveriş Şefi" butonuna tıklayan kullanıcılar, yapmak istedikleri yemeğin adını yazarak veya "Akıllı Şef"in önerdiği bir yemeği seçerek, gerekli malzemeleri görüntüleyebiliyor. Ardından tarifte yer alan ancak evlerinde eksik olan malzemeleri hızlıca seçerek Hepsiburada Market uygulamasında yer alan mağazalardan çok hızlı bir şekilde sipariş verebiliyor.

ChatGPT altyapısı ile oluşturulan "Akıllı Alışveriş Şefi", kullanıcıları "Bugün ne pişirsem?" derdinden kurtarırken malzemeleri tek tek arama ve sepete ekleme karmaşasını da ortadan kaldırıyor.