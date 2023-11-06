Hepsiemlak’a yabancı ortak geliyor

Doğan Holding şirketlerinden, Türkiye’nin güvenilir uzman emlak platformu Hepsiemlak, stratejik bir iş ortaklığına imza attı. Dünyanın önde gelen gruplarından Property Finder, sermaye katılımı sağlayarak Hepsiemlak’ın azınlık ortağı olmak üzere el sıkıştı. İşlemler, Rekabet Kurulu’nun onayına bağlı olarak tamamlanacak. Anlaşma çerçevesinde, Property Finder’ın yüzde 100’üne sahip olduğu Zingat, Hepsiemlak ile birleşecek.

Zingat’ı bünyesine katarak emlak pazaryerinde, gücüyle birlikte etki alanını da genişletmeyi amaçlayan Hepsiemlak, iş ortaklarıyla yarattığı ekosistem sayesinde ülke ekonomisine sağladığı katkıyı artırmayı hedefliyor. Bir yanda yenilikçi iş modeli, güncel ve güvenilir ilanları, güçlü teknolojik altyapısıyla Hepsiemlak’ın; diğer tarafta da hedef kitle ihtiyaçları ve segmentasyonu doğrultusunda geliştirilmiş özel hizmet paketleriyle öne çıkan Zingat’ın yer aldığı bu birleşmenin sektöre dinamizm katacağı öngörülüyor. Bu anlaşmayla birlikte yurtdışı yatırımla gerçekleşen finansman girişi de Hepsiemlak’ın sektöre yön veren teknoloji yatırımlarına devam edeceğinin işareti olarak kabul ediliyor. Modern, teknoloji ve veriye dayalı sistemler sayesinde müşterilerini her zaman odak noktasına alan Hepsiemlak’ın bu yatırımlar sayesinde hem emlak sektörünün hem de müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak yeniliklerini sürdürmesi bekleniyor.

“Bu anlaşma, Türkiye ekonomisine küresel güvenin göstergesi”

Hepsiemlak’ın Zingat ile gerçekleştirdiği birleşmenin, şirketin sektördeki güçlü konumu kadar, yabancı yatırımcıların Türkiye’ye duyduğu ilgi ve güvenin de bir göstergesi olduğuna dikkat çeken Doğan Holding İcra Kurulu Üyesi Eren Sarıçoğlu, “Kuruluşundan bu yana Türkiye’de gayrimenkul sektörüne yön veren Hepsiemlak, bir kez daha alanında önemli bir adım attı. Yeni yatırımlar ülke ekonomimiz için önem taşırken, sektörel gelişimi de destekliyor. Dünya çapında lider, özellikle Ortadoğu ve Kuzey Afrika coğrafyasında güçlü varlık gösteren Property Finder ile yaptığımız bu stratejik ortaklığın çok önemli mesajlar içerdiğini biliyoruz. Bu anlaşmayla Property Finder’ın Hepsiemlak’a yatırımı hem Türkiye ekonomisinin hem de gayrimenkul sektörünün potansiyeline, geleceğine olan inancı ve küresel bakışı ortaya koyuyor. Amacımız hem Türkiye iç pazarına hem de yakın coğrafyadan ülkemizde gayrimenkul yatırımlarına cevap verecek çözüm üretmek ve hizmetlerimizi tüm paydaşlarımız ve kullanıcılarımız için daha da geliştirmek, güçlendirmek.” dedi.

“Teknolojik gücümüzle sektörün gelişmesine katkımızı sürdüreceğiz”

Property Finder’ın grup stratejisinden sorumlu üst düzey yöneticisi Ozan Sayar, birleşmeye ilişkin şunlar kaydetti: “Dünyanın önde gelen emlak teknolojisi şirketlerinden biri olarak, 2015 yılında Ahmet Kayhan ve Mehmet Erkek tarafından kurulan Zingat'a 2017 yılında yaptığımız ilk yatırım ile Türkiye’de emlak sektöründeki tüm paydaşların hayatını teknoloji ile kolaylaştırmak için ilk önemli adımı attık. Bu yolculuğu, 2023’te önce Zingat’ın tamamını satın alarak, sonra ise sektörün lider oyuncusu Hepsiemlak ile yaptığımız ortaklık ile devam ettiriyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu adım, Türkiye’nin potansiyeline inancımızın en büyük göstergesi. Gayrimenkul sektörünün teknoloji öncüsü iki önemli isminin birleşmesinin getireceği sinerjinin yanında, Property Finder'ın küresel deneyiminin de sektörün büyümesine ve gelişmesine büyük katkısı olacağına inanıyoruz.”

“Yenilikçi yatırımlara devam”

Dijital gayrimenkul pazarlama sektöründe yenilikçi ürün ve hizmetlere yatırımlarını hızlandırarak sürdüreceklerini belirten Hepsiemlak Genel Müdürü Zeynep Tandoğan, “Yeni yetenekleri bünyemize dahil etmeye devam edeceğiz. Müşterilerimizin tercihlerine göre, farklı bütçe ve ihtiyaçlara uygun gayrimenkul arayışları için en geniş seçenek ile birlikte; hızlı, şeffaf ve pratik arama deneyimi sunmak, hep olduğu gibi bundan sonra da önceliğimiz olacak. Rekabet Kurulu’nun onayına bağlı olarak tamamlanacak olan Property Finder ile gerçekleştirdiğimiz bu stratejik ortaklık sayesinde, Zingat ile gücümüze güç katacağız.” şeklinde konuştu.

Türkiye’de gayrimenkul sektöründe çok önemli bir pazar potansiyeli olduğunun altını çizen Tandoğan, devamında şunları kaydetti: “Bu anlaşmayla 2+2’nin sonucunun 4’ten çok fazla olacağına inanıyorum. Zira Zingat’ın da Hepsiemlak gibi üzerinde yükseldiği sağlam değerleri var ve bu değerlerin birleşiminin çok güçlü bir sinerji yaratacağını görüyorum. Sektörümüzün tüm paydaşlarına; başta alıcılar, satıcılar, ev sahipleri ve emlak danışmanları olmak üzere, sektörden birçok paydaşı bir araya getirerek, Türkiye’ye güvene dayalı ve şeffaf gayrimenkul ekosistemini kazandıran Hepsiemlak ve Zingat platformları, şu an için iki ayrı platform olarak varlıklarını sürdürecekler. İki yapının tüm müşteri ve kullanıcı ile temasta olan tarafı birleşmenin gerçekleştiği ana şirket olan Hepsiemlak tarafından gerçekleştirilecek.”