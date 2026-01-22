HepsiJET PRO ile B2B lojistiğinde verimlilik dönemi

Yeni nesil teslimat çözümleriyle sektöre farklı bir bakış açısı getiren HepsiJET, faaliyet alanını da genişletmeye devam ediyor. Hepsiburada platformu dışındaki müşterilerinin toplam taşıma hacmi içindeki payını da artırmayı sürdüren HepsiJET, yeni hizmeti HepsiJET PRO ile firmaların kurumsal lojistik süreçlerinde verimliliklerini artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda Türkiye’nin e-ticaret, perakende, dayanıklı tüketim, hızlı tüketim sektörlerinin önde gelen markaları, mağazalar ve depolar arası taşıma hizmeti için HepsiJET PRO’yu tercih etmeye başladı.

Mağazadan mağazaya, depodan depoya teslimat süreçleri başladı

HepsiJET PRO ile firmalar, mağaza ve depo arasındaki teslimat süreçlerini hızlı ve verimli şekilde yönetebiliyor. Gönderiler, ileri teknolojili takip sistemleriyle her aşamada izlenebiliyor. Ayrıca HepsiJET PRO hizmeti markaların B2B operasyonlarında daha geniş kapsamda hizmet vermek adına kapsamını yalnızca kurum içi transferlerle sınırlı tutmayıp, markaların tedarikçileri ve iş ortakları arasındaki sevkiyat trafiğini de yönetecek.

Bu sayede HepsiJET PRO, şirketleri kendi lojistik filolarını kurma maliyetinden kurtararak saha operasyonlarını daha kolay yönetmesine olanak sağlıyor.

“E-ticarette edindiğimiz tecrübeyi artık B2B dünyaya yansıtıyoruz”

HepsiJET Genel Müdürü Atilla Alver, kurumsal çözümler alanında büyümenin, HepsiJET’in ana hedeflerinden biri olduğunu belirterek HepsiJET PRO ile ilgili şunları söyledi:

"HepsiJET olarak e-ticarette edindiğimiz tecrübeyi artık B2B dünyaya yansıtıyoruz. HepsiJET PRO markaların stok yönetimini hızlandıran, şeffaf ve öngörülebilir bir model olarak öne çıkacak. Amacımız, perakende devlerinin lojistik süreçlerini kolaylaştırmak ve desteklemek. HepsiJET PRO, markaların sadece kendi lokasyonları arasında değil, ekosistemlerindeki diğer iş ortaklarına yönelik sevkiyat ihtiyaçlarında da çözüm ortağı olacak. Bu sayede B2B dünyasındaki tüm teslimat süreçleri, kurum içi veya kurumlar arası fark etmeksizin bütünleşik bir yapıda karşılanacak.

Dönüşüm vizyonumuzun en somut bir yansımalarından biri olan HepsiJET PRO ile amacımız; perakende başta olmak üzere şirketlerin lojistik ihtiyaçlarına teknoloji destekli ve esnek çözümlerle yanıt verebilmek."