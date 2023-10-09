Hepsipay Kart ile Visa arasında 5 yıllık anlaşma

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, iş birliği kapsamında, Hepsiburada dışındaki alışveriş noktalarında da kullanılabilen Hepsipay kartlar kullanıcılara Visa logosuyla sunulacak.

Kullanıcılar, Hepsiburada üzerinden Hepsipay hesaplarına girerek saniyeler içerisinde Visa logolu dijital kartlarını oluşturup, kartlarına mevcut kredi kartı veya banka kartından nakit aktarılabilecek, banka hesaplarından transfer yapabilecek.

Müşteriler, arzu ederlerse, Hepsipay'in sunduğu "cüzdanı dolduran kredi çözümü" sayesinde alışveriş esnasında anlaşmalı bankaların tekliflerini Hepsipay üzerinden görüp anında ihtiyaç kredisi de kullanabilecek.

"Visa'nın küresel deneyiminden faydalanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Finansal Hizmetler Üst Yöneticisi (CEO) Erkin Aydın, Hepsiburada'nın platform cüzdanı olarak yola çıktıklarını belirterek, TCMB lisanslı ilk ve tek platform cüzdanı olduklarını bildirdi.

Hepsipay kartları ile bu hizmeti açık devre bir ödeme çözümü olarak müşterilere sunabildiklerini kaydeden Aydın, şu açıklamalarda bulundu:

"Biz bunu Hepsipay'i sokağa taşımak olarak nitelendiriyoruz. Visa ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, sunduğumuz ödeme çözümlerini Hepsiburada platformunun dışına çıkarma hedefimize hizmet ediyor. Müşterilerimiz açısından ise bu anlaşma, sahip oldukları kartları, Visa ve Hepsipay güvencesiyle her yerde kullanabilecekleri anlamına geliyor. Visa'nın küresel deneyiminden bu iş birliği sayesinde faydalanma fırsatı bulduğumuz için mutluyuz."

"Hepsipay kartlılar ödemelerini dünyanın her yerinde yapabilecek"

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin de Hepsipay ile iş birlikleri sonucunda sunulan Visa logolu kartlarla kullanıcılarının dijital ödemelere erişimini kolaylaştırdıklarını bildirdi.

Mümin, "Hepsipay kart sahipleri artık ödemelerini yalnızca Hepsiburada platformunda değil, Visa'nın küresel ölçeği ve en gelişmiş güvenlik ürün ve hizmetleriyle korunan teknolojik ağı sayesinde güvenle dünyanın her yerinde yapabilecekler. Kartın hayata geçmesinde emek veren tüm ekipleri tebrik ederim." ifadelerini kullandı.