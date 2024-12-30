Hepsipay’den 2024 yılında perakende sektöründe güçlü büyüme

Türkiye'nin e-ticaret ve fiziksel perakendede ödeme çözümleri markası Hepsipay, 2024 yılını hem müşteri sayısında hem de perakende sektöründe büyüyerek kapatıyor. Müşteri sayısını bu Kasım sonu itibarıyla 17,6 milyona çıkaran Hepsipay’de saklanan kayıtlı kredi kartı sayısı ise 21,1 milyona ulaştı.

Hepsipay müşterilerinin hızlı, kolay ve güvenli ödeme yapabildikleri e-ticaret ve perakende iş ortaklarının sayısı da Kasım sonu itibarıyla 127’ye yükseldi. Ayrıca bu iş ortakları üzerinden yapılan e-ticaret hacmi ise 2024 yılı boyunca artış göstererek üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yaklaşık 2 kat arttı.

E-ticaretin zirve ayında Hepsipay’den çarpıcı rakamlar

E-ticaretin en yoğun olduğu dönem olan Kasım ayında milyonlarca müşteriye kolay ödeme sağlayan “Hepsipay ile Öde” çözümü ile yapılan işlem hacmi bir önceki aya kıyasla yüzde 135 arttı. Kasım ayında işlem adedi de bir önceki aya kıyasla iki kata çıkarken, iş ortaklarının sepet büyüklüğü geçen senenin Kasım ayına kıyasla 3 kat artış gerçekleşti ve ortalama sepet tutarı yaklaşık 3200 TL ise seviyesine ulaştı.

Hepsipay ayrıca Kasım ayında “Hızlı Kredi” ürününde de bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 172 oranında hacim artışı sağladı. Şirket bu artışlarla birlikte bu yılın Kasım ayında toplam 735 milyon TL tutarında ihtiyaç kredisi kullanımına aracılık etmiş oldu.

Karekod ile ödemeye ilgi arttı

Hem online hem fiziksel harcamalarda kullanılabilen, karekod ile ödeme olanağı sunan Hepsipay ön ödemeli kart sayısında da büyüme devam etti.

Hepsipay ön ödemeli kartlar Kasım sonu itibarıyla 2,1 milyona ulaştı.

Kullanıcılar 2025’te dijital cüzdan ile tanışacak

Hepsipay Genel Müdürü Ozan Bayülgen, dijital ödeme alanında yaptıklarının yanı sıra hayata geçirdikleri kredi, vadelendirme ve yatırım üzerine projeleri ile de konumlarını güçlendirdiklerini belirterek, “2024 ana hedeflerimizde kayda değer büyüme sağladığımız, aynı zamanda kullanıcı deneyiminde ve ürün çeşitliliğinde önemli bir mesafe kaydettiğimiz bir yıl oldu. 20 farklı sektördeki 127 perakende firmasının ödeme ekranında yer alıyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz hızlı ve güvenli ödeme yöntemimiz “Hepsipay ile Öde” den geçen işlem hacmini e-ticaretin en hareketli zamanı olan Kasım ayında yükseltmeyi başardık. Ayrıca yine Kasım ayında, iş ortaklarımızın ortalama sepet büyüklüğünde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 3 kat artış gerçekleştirdik.” dedi.

Hepsipay’in 2025 yılına dair hedeflerine de değinen Bayülgen özellikle dijital cüzdan, hızlı ve güvenli ödeme, finansal servisler ve e-ticaret girişimcilerine yönelik çalışmalara devam edeceklerini belirtti ve şunları söyledi: “Yıl içinde lisans genişlemesine bağlı dijital cüzdan lansmanımızı gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Diğer taraftan müşteri farkındalığı, ürünlerin sadeleştirilmesi, dönüşüm oranlarında iyileşme ve risk yetkinliklerini geliştirme gibi başlıklarda da kapsamlı çalışmalarımız olacak. Projelerimizle önümüzdeki yılda da fintek ekosistemi ile beraber büyümeye ve sektöre değer katmaya devam edeceğiz.”