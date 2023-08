Her 5 küresel şirketten üçü ödemeler için kripto kullanıyor

Takip Et

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte küresel bankacılık altyapılarının jeopolitik dengelere göre değişiklik gösterebildiğinin ve kısıtlayıcı olabildiğinin anlaşılması, uluslararası para transferi ve ödeme süreçlerinde alternatif arayışlarını beraberinde getirdi. Durum böyle olunca gözler, son yılların en çok konuşulan finansal enstrümanı olan kripto para birimleri ve blokzinciri teknolojisine çevrildi. Kripto para birimleri, geçtiğimiz yıllarda yalnızca bir yatırım aracı olarak değil, ödeme aracı olarak da benimsenirken özellikle merkeziyetsiz finans (DeFi) uygulamalarının uluslararası para transferinin geleceğinde önemli bir rol oynayabileceği konuşulmaya başlandı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan OKX CMO’su Haider Rafique, “Online ödeme sistemi PayPal'in geçtiğimiz günlerde ABD dolarına endeksli sabit kripto para birimini duyurması, bu konuda yaşanan önemli gelişmelerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Yine de PayPal'in aktif olarak ihtiyaç duyulan Türkiye gibi pek çok pazarda yasaklı olması, teknolojinin potansiyelini kısıtlıyor.” ifadelerini kullandı.

Finansal kuruluşlar 27 milyar dolar tasarruf edebilir

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) tarafından Mayıs 2022'de yürütülen bir çalışma, blokzincirinin de temelindeki dağıtılmış defter teknolojisinin uluslararası ödemelerde verimliliği artıracağını gösterirken, Juniper Research’ün tahminleri, finansal kuruluşların uluslararası para transferi işlemlerinde blokzinciri sayesinde 2030'a kadar 27 milyar dolar tasarruf edebileceğini öngördü. Küreselleşmenin yeniden tanımlanması, dijitalleşmenin hız kazanması ve her ölçekten işletmenin dünyanın her yerine satış yapabilir hale gelmesi gibi durumların uluslararası para transferlerine duyulan ihtiyacı artırdığını kaydeden Rafique, “Kesintisiz ve hızlı uluslararası ödemeler, işletmeler ve bireyler için her geçen gün daha kritik hale geliyor. Bu ihtiyaç, aracıları ortadan kaldıran, bireyler arasında şeffaf, güvenli ve hızlı transferi mümkün kılan merkeziyetsiz finans teknolojileri için dikkate değer bir fırsat doğuruyor.” dedi.

5 şirketten üçü ödemelerde kripto kullanıyor

Kriptonun uluslararası ödemelerde kullanımının azımsanamayacak bir boyutta olduğunu kaydeden Rafique, "PYMNTS tarafından hazırlanan bir raporda 5 küresel şirketten üçünün küresel ödemelerde kripto kullandığı görülüyor. Yine de, PayPal örneğinde görüldüğü üzere, merkezi yapılar bu transferlerde bariyer oluşturmayı sürdürüyor. Oysa kendi kendine barındırılan merkeziyetsiz kripto para cüzdanları ve DeFi hizmetleri, tüm pazarlarda aktif olarak faaliyet gösteriyor. Milyonlarca insan, itibari para birimlerine endeksli stablecoin'leri DeFi cüzdanları üzerinden para transferlerinde kullanıyor.” diye konuştu.

“Web3 Cüzdan’a geçişi tek tuşla mümkün kılıyoruz”

Finansta merkezlerden yönetilen her sistemin yavaş, şeffaf olmayan, uzun süren süreçlerle ve regülasyonlara rağmen dolandırıcılık riskleri ile yüksek ücretlerle gölgelendiğine dikkat çeken Rafique, şunları kaydetti: “Uluslararası para transferlerinde işlem ücreti yüzde 6 ila yüzde 20 arasında değişiyor. Bir küresel stablecoin'in transfer maliyeti ise yüzde 0,1'in altında. Farklı bölgeler, kıtalar arası transferlerde ülkelere ve bankaların iç politikalarına özgü farklı standartlar süreçleri uzatıyor. Merkeziyetsiz cüzdanlarla yürütülen uluslararası para transferlerinde ise dünyanın neresinde olursa olsun yalnızca bir protokol izleniyor. Tüm merkeziyetsiz cüzdanlar ortak protokollerde çalışıyor ve birlikte çalışabilirlik gözetilerek geliştiriliyor. Bu sayede hem işletmeler hem de bireysel kullanıcılar için aradıkları konforu, hızı, güveni sunuyor. Önümüzdeki 5 ila 10 yıl arasında, merkeziyetsiz uygulama ve hizmetlerin, merkezi emsallerine kıyasla daha fazla sınır ötesi işlemde kullanılacağını öngörüyoruz. OKX olarak Web Cüzdan'a geçişi tek platformda, tek tuşla mümkün kılıyor, dijital varlık sahiplerinin varlıklarının güvenliğini sağlamalarına, kripto swap işlemi gerçekleştirmelerine, NFT al-sat yapabilmelerine olanak tanıyoruz."

İçerik, B2Press tarafından hazırlanmıştır.