Her yıl 100 bin kilogram plastik atık, yeni teknoloji sayesinde önlenecek

Bugün piyasada kullanılan kağıt bardakların neredeyse tamamı, içerisindeki sıvıyı sızdırmaması için ince bir plastik tabakayla kaplanıyor. Ancak bu plastik nedeniyle bardaklar ne kağıt geri dönüşümüne ne de plastik geri dönüşümüne uygun olmuyor ve direk çöpe gidip dünyadaki plastik kirliliğini artırıyor. Geri dönüştürülebilir kağıt bazlı ambalajlar üreten, çevreyle uyumlu ve yenilikçi iş modelleri oluşturan Recyloop’un geliştirdiği ve yenilikçi bir çözüm olarak sunduğu HydroLoop teknolojisi sayesinde ise bardaklar tamamen geri dönüştürülebilir, biyobozunur ve döngüsel ekonomiye katkı sağlayan bir yapıya kavuşuyor. Yeni teknoloji, yüzde 97 su ve yüzde 3 biyo-bazlı polimerden oluşan özel kaplama yapısıyla plastik tabaka ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Bu yenilikle gerçek anlamda geri dönüştürülebilir kağıt bardak üretimi mümkün hale geliyor ve her yıl 100 bin kilogram plastik atığın önüne geçilmesi hedefleniyor.

Recyloop, 2026 itibarıyla yıllık 1 milyar bardak üretiminin yüzde 50’sini, 2030’da ise yüzde 95’ini HydroLoop teknolojisiyle gerçekleştirmeyi hedefliyor. Şirket, bu yatırımlarla Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na (SDG) doğrudan katkı sunmayı sürdürecek.

ABD'li devi hatlarını satın almıştı

Sürdürülebilir ambalajda öncü şirketlerden olan Recyloop, geçtiğimiz aylarda, ABD'nin milyar dolarlık parti eğlence sektörünün kalbinde yer alan PARTYCITY’nin kağıt bardak tesisini Türkiye’ye getirmiş ve ileri otomasyonlu kağıt bardak üretim hatlarını ülkemize taşımıştı. Şirkete ait 7 adet özel PMC kağıt bardak üretim hattını Türkiye’ye getiren Recyloop, yeni aldığı 20 hattına eklediği bu hatlarla toplam 27 hatla üretim yapacak. Bu yatırım aynı zamanda Türkiye’de kağıt bardak alanında tek seferde yapılmış en büyük kapasite yatırımı olarak öne çıkıyor. Recyloop'un ABD'li PARYCITY'nin hatlarını satın alma hamlesi ile sadece bir tesis değil, ABD'nin onlarca yıllık üretim teknolojisi ve sektörel tecrübesi de Türkiye’ye kazandırılmış oldu. Enerji ve su tüketimini minimize eden, yapay zekâ destekli kalite kontrol sistemleriyle donatılan tesis, önümüzdeki 5 yıl içinde yılda 5,5 milyar bardak üretim kapasitesine ulaşarak dünya üretiminin yüzde 1’inden fazlasını tek başına karşılamayı hedefliyor.

Türkiye’nin sürdürülebilirlik vizyonunun tescili

Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde finale kalmalarının yalnızca Recyloop’un değil, Türkiye’nin sürdürülebilirlik vizyonunun da uluslararası platformda tescil edilmesi anlamına geldiğine işaret eden Recyloop Ambalaj A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Erhan Eroğlu “Dünya genelinde 2,5 milyar dolarlık ciroya sahip, 150’den fazla ülkede faaliyet gösteren, kendi kağıt bardak üretimini yapan, baskı ve sızdırmazlık kalitesiyle Amerika’da bir numara olan ve en büyük kahve ve parti ürünleri perakendecisi PARTYCITY'nin PMC hatlarını Türkiye'ye taşımamız, Türkiye’yi sürdürülebilir ambalaj üretiminde küresel bir üs haline getirmenin en önemli adımlarından biriydi. Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde finale kalmamız da yalnızca Recyloop’un değil, Türkiye’nin sürdürülebilirlik vizyonunun da uluslararası platformda tescil edilmesi anlamına geliyor. HydroLoop teknolojimizle tek kullanımlık bardaklara ilk kez gerçek bir geri dönüşüm alternatifi sunduk. Kurucularımızın Starbucks, Mc Donalds, Burger King, Expresso Lab, Cafe Nero, THY gibi büyük kurumların yıllarca tedariğini yaparak oluşturdukları tecrübelerini, bu projemizle gelecek nesillere daha temiz ve daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefi için kullanacağız." dedi.